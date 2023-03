“Do të dalin ca të vërteta”, Berisha komenton deklaratën e Ballës për seancën maratonë

21:01 01/03/2023

Kryedemokrati Sali Berisha u pyet në “Milori Live” në Klan News edhe për deklaratën e dy ditëve më parë të kreut të grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla se në seancën maratonë të Enjten do të dalin shumë të vërteta.

Berisha tha se Balla është një nga më të implikuarit sipas tij në çështjen “McGonigal” dhe se për këtë ka fakte.

“Ai ka qenë një nga më të implikuarit me McGonigalin, një nga gjobvënësit. Nuk e ka mohuar, e kam takuar ka thënë. Tjetri ka thënë që e ka parë duke vënë gjoba. Taulant Balla dhe Damian Gjinkuri kanë qenë më në kontakt me veprimtarinë mafioze në Tiranë, natyrisht dhe zonja Balluku. I kam absolutisht me fakte, Gjinknuri e deklaroi publikisht se “unë kam bërë atë që më ka kërkuar Kryeministri”. Taulant Ballën e ka parë ish-deputeti dhe ia thotë në sy këtë. Ka pasur kontakte me sistemin e drejtësisë”, u shpreh kreu i PD-së.

Kujtojmë se të Hënën, në një lidhje Skype për Klan News, Taulant Balla tha se 2 Marsi do të jetë një ditë për përgjigjie dhe shumë të vërteta.

“Do zoti nuk u ndryshojnë mendja dhe vijnë në mëngjes të Enjten dhe këpusin ndonjë kërkesë tjetër dhe bllokojnë foltoren, mos u habisni nga këta. Se kur të dalin ca të vërteta se si bashkëpunëtorë të Saliut… Duroni, Sali Berisha bën akuza dhe duhet të dëgjojë ca përgjigjie, të enjten do të jetë ditë për përgjigjie. Shumë të vërteta dhe jo shpifje e të paqena që shiten si të vërteta”, deklaroi Balla./tvklan.al