“Do të jetë përmbysje e mentalitetit”, Mirela Kumbaro shpjegon pr/ligjin për përgjegjësinë e prodhuesit

14:21 08/01/2023

“Tokën nuk e kemi të trashëguar, ua kemi marrë borxh fëmijëve, kështu që duhet t’ua lëmë atyre të pastër”, këtë shprehje të huazuar nga Antoine Saint-Exupery, ministrja e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro, e solli në emisionin “E Diela Shqiptare” teksa po diskutohej për mjedisin dhe problemet që ka ai.

Ndër të tjera ajo ka treguar edhe për një ligj që pritet të miratohet këtë vit, i cili do të ndihmojë në zbutjen e ndotjes së mjedisit.

Ardit Gjebrea: Cila është sfida juaj?

Mirela Kumbaro: Sfida jonë është që të ulim hendekun midis akteve ligjore dhe zbatueshmërisë. Le të themi që në raport me këtë listë të gjatë të ligjeve dhe të detyrimeve ligjore që kemi për legjislacionin evropian në fushën e mjedisit ne jemi diku te 60-70% me zbatueshmërinë jemi diku te 10-15%. Pra nuk është halli se nuk kemi ligje, është halli se niveli i ndërgjegjësimit të shoqërisë për zbatimin e këtyre ligjeve është ende e ulët. Dhe lufta më e madhe është lufta e mentaliteteve. Ne do të fusim një ligj të ri këtë vit, që është ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit, me këtë ligj të gjithë prodhuesit të të gjitha kategorive që nga shishet plastike deri te akumulatorët e baterive që mund të importohen, që nga prodhimi i tavolinave, deri te makineritë, çdo prodhues apo importues, produktesh industriale, do të ketë detyrimin të gjurmojë mbetjet që prodhon, që gjeneron aktiviteti ekonomik. Që do të thotë, ai që prodhon shishe uji dhe i shet, do ketë edhe detyrimin t’i grumbullojë shishet pasi ato janë konsumuar. Duke i grumbulluar do të detyrohet t’i riciklojë. Kjo do të bëhet përkundrejt pagesës, që do të thotë me këtë ligj të gjithë bizneset do të detyrohen të llogarisin një vlerë të shtuar për gjurmimin e produktit ku shkon./tvklan.al