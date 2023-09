Berisha i përgjigjet pozitivisht ftesës së Bardhit për mbledhje të përbashkët

10:42 04/09/2023

“Po, do të marrim pjesë. Ne shkojmë atje dhe do të marrim pjesë kjo është edhe ftesa është hap pozitiv dhe ne do të marrim pjesë. Ne i përgjigjemi pozitivisht ftesës”, kështu i është përgjigjur kryedemokrati Berisha ftesës së Gazment Bardhit për një mbledhje të përbashkët ditën e nesërme.

Gjatë fjalës së tij në prononcimin për mediat, kryedemokrati Berisha ka akuzuar Parlamentin si antikombëtar.

Sali Berisha: Theksova edhe në parlament, theksoj përsëri se ky parlament është i ngritur mbi krimin, drogën, është parlamenti i vetëm në Europë në të cilin vjedhja, krimi, droga shndërrohen në votë dhe vota shndërrohet në krim. Është institucion i fatkeqësisë kombëtare, është institucion që të vetmin vendim që ka marrë, ka dyfishuar rrogat e tij, është institucion i cili ka kaluar me dhjetëra vendime të lotuara nga krimi dhe grupet kriminale, është institucion i cili ka bllokuar të gjitha nismat me rëndësi kombëtare. Nuk ka lejuar rezolutën për dënimin e gjenocidit serb në Kosovë dhe trojet shqiptare. Është institucion i cili me qëndrimet e tij, jo që nuk i shërben integrimit, por i shërben dezintegrimit të Shqipërisë në BE dhe e lë në vend numëro. Është institucion i cili siç e dëgjuat përpiqet të përligjë gjithçka antikushtetuese, antiligjore të qeverisë dhe të mbulojë krimet e saj./tvklan.al