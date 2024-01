“Do të na paguash 2 mijë euro ose do të të shembim punimet”, inspektorët e IMT-së zhvasin qytetarin

21:05 16/01/2024

Një qytetar shqiptar, i cili punon dhe jeton në një vend europian, tregon se kur u kthye në vendin e tij, konstatoi se shtëpinë ia kishte dëmtuar tërmeti.

Ai mori leje për punime në njësinë numër 3, por e tejkaloi lejen, ndaj inspektorët e IMT-së i vunë gjobë dhe vendosën t’i pezullojnë punimet.

Denoncuesi: Përshëndetje njëherë në radhë të parë dhe faleminderit për mikpritjen, që më bëtë! Tani shqetësimi im, është përsa i përket riparimeve që kemi bërë në objektin tonë, shtëpinë tonë, pas periudhës së tërmetit. Unë jam një banor i minibashkisë nr.3. Kam 30-vjet, që jetoj në emigracion. Kam ardhur pas periudhës së tërmetit. Kur kam ardhur, kam gjetur që shtëpia jonë ishte e dëmtuar nga tërmeti. Iu drejtova mini-bashkisë nr.3 për t’u pajisur me një leje ndërtimi përsa i përket riparimeve që u deshën bërë në objekt. U detyrova i hyra një pune, për forcimin e kollonave të objektit. Me punonjësit e mini-bashkisë nr.3, ato kanë dhënë një leje për sa kanë mundësi ato. Atëhere unë e tejkalova lejen e ndërtimit, që bëhet fjalë, që mora nga mini-bashkia dhe kreva ca punime për forcimin e kollonave. Kuptohet, që nga frika, që mos të ndodhin tërmete të tjera. Gjatë kohës së punimeve, kemi pasur kontrolle nga inspektorët e IMT-së, të cilët na i vunë në dukje që “punimet që po kryeni nuk i mbulon kjo leje ndërtimi që keni marrë”. Në kontrollet e mëtejshme nga inspektorët e IMT-së, merret një masë gjobë edhe pezullim i punimeve. Atëhere nga ajo kohë, unë u detyrova t’i pezulloj punimet dhe paguaj gjobën që i detyrohem shtetit. Nga ajo kohë, nuk janë kryer punime të tjera!

Më pas, kur qytetari nuk ndodhej në shtëpi, shkojnë 4 inspektorë të tjerë, të cilët kërkonin 2 mijë euro. Ata i thanë që nëse ai nuk do i jepte lekët, punimet e bëra deri tani, do të shembeshin.

Denoncuesi: Instruktorët e IMT-së vijnë. Ditën e parë vijnë dy veta, dy inspektorë të IMT-së dhe më kontrollojnë të gjitha dokumentet që ne disponojmë për shtëpinë, duke filluar nga certifikata e pronës, legalizimet, e të gjithë historikun e pronës tonë. I fotografojnë ato me telefonat e tyre celularë dhe largohen. Në ditën e dytë, gruaja e ime më thotë që “kanë ardhur katër persona tek dera”, ishin inspektorët e IMT-së, “dhe kërkojnë kontakt me ty”. Meqë nuk isha në shtëpi, i them gruas që “jepja numrin e telefonit edhe të kontaktojnë me telefon”. Edhe kështu ndodhi. Folëm në telefon dhe lamë një pikëtakimi. Atje u takuam me dy inspektorë të IMT-së dhe jo me katër. Edhe ato ma bënë të qartë: “Dikur, ti ke bërë disa punime”, domethënë, përflitet për kohën e përparme, jo kohën e tanishme. Ai thotë: “Ne kemi denoncime që ju keni kryer punime”, edhe unë i thashë: “Siç e pamë, siç erdhën edhe ju, ju nuk më gjetët mua duke punuar, kështu që as punëtorë s’kam, as materiale asgjë. Unë nuk e di ku e patë ju që unë isha duke punuar”. Njëri nga inspektorët thotë: “Unë s’dua t’ia di për inspektorët e atëhershëm, domethënë që kanë ardhur edhe kanë marrë këtë masë gjobe për ty. Sot jam unë Zot këtu, edhe ti do më përgjigjesh mua”. Doli direkt në temën që unë u detyrohem këtyre dy inspektorëve, 2 mijë euro. Ai mu drejtua me një gjuhë vulgare edhe shumë arrogant: “Ti më detyrohesh mua. Ti do të na paguash ne 2 mijë euro ose ne shkruajmë një procesverbal edhe ditën e nesërme, ato punimet që ke bërë, do të shemben”. Ju drejtova emisionit “Stop”, për të më ndihmuar, për situatën që unë ndodhem.

Gjatë takimit me inspektorët, ata flasin për shumat që do të marrin, duke kontrolluar disa herë syzet, nga frika, se mos regjistrohen me kamer. Në takimin tjetër, inspektorët marrin 1500 dollarë, duke rënë dakord për 500 të tjera, pasi t’i sigurojnë qytetarit, akt-konstatimin, e vendimit për shtëpinë e tij. Në takimin e dytë, inspektori merr 500 dollarët e mbetur nga premtimi. Madje inspektori i IMT-së i siguron dhe një kopje të akt-konstatimit, duke porositur, që ta mbajë me kujdes, pasi ai rrezikon burgun.

(Inspektori i merr kutinë e syzeve, ku janë lekët)

Denoncuesi: Jo, jo, jo atë mo…Prit hë burrë, prit, se janë shumë! Tashi më thuj mu..! Janë shumë këtu, o burrë! Do e lëjmë për 1 e gjysmë (1500 dollarë) dhe 500 të t’i jap pastaj, kur…

IMT: Ç’ke o burrë?! Ok! Në rregull!

Denoncuesi: A më kupton? 1 e gjysmë dhe 500 do t’i ashtu, kur të më biesh këto letrat!

IMT: Në rregull!

Denoncuesi: Që të më japësh përgjigjen…!

IMT: Në rregull!

Denoncuesi: A të vij andej nga ato?

IMT: Bjere këtu mo, ça..?

Denoncuesi: Prit, o burrë, prit, se janë shumë po them..! (Numëron dollarët), 2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15 (1500 dollarë) 15-të janë këtu. Shif këtu! Numëroji ti! Numëroji!

IMT: Nuk dua unë!

Denoncuesi: Numëroji! Numëroji!

IMT: Po ik, o..!

Denoncuesi: Numëroji, hë burrë, tashi!

IMT: Po ik, o vlla!

Denoncuesi: Tashi, ti do më japësh mua përgjigjen, merri këto letrat e më thuj!

IMT: Meri këto e futi në dosje! Dëgjo këtu! Do takohemi bashkë të martën! Në rregull?

Denoncuesi: Po! Si do ta lëmë? Që 1500 sot!

IMT: Të tjerat, kur të vish!

Denoncuesi: 500, kur të vij të hënën! Po do bëhet, apo s’do bëhet, do më thuash pastaj, ça shume do..?

IMT: Në rregull!

Denoncuesi: Ok!

(Ikin nga lokali, shkojnë për të marrë letrën e akt-konstatimit)

IMT: Dëgjo këtu!

Denoncuesi: Hë!

IMT: Se me këtë më fut në burg, hë..!

Denoncuesi: Kjo është fotokopje, a ça është kjo?

IMT: Po hë vlla, se s’të takon ty, i takon ankuesit, vllait tat.

Denoncuesi: Ah, ah! /tvklan.al