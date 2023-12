“Do të shihni njerëz që nuk i keni menduar”, super spektakli nga “E Diela Shqiptare Gëzuar 2024” në natën e ndërrimit të viteve

19:28 22/12/2023

Surprizat në mbrëmjen e ndërrimit të viteve nuk do të mungojnë në Tv Klan. Nga rehatia e shtëpisë, përveç gostisë tradicionale do të kemi mundësi të shijojmë një mbrëmje spektakolare në shoqërinë e programit “E Diela Shqiptare”.

Drejtori i programacionit të televizionit Klan, Albert Dumani rendit në “Rudina” surprizat që na presin dhe ngacmon kuriozitetin me disa detaje që do t’i zbulojmë në mbrëmjen e madhe.

Albert Dumani: Televizioni Klan në datën 31 dhjetor, pasditen e 31 dhjetorit do të kemi një ndryshim. “E Diela Shqiptare” nuk do të jetë pasdite siç jemi mësuar prej vitesh tashmë ta shohim, por do të jetë në ‘prime time’ nga ora 20:00 e mbrëmjes deri në orën 02:00 të mëngjesit. Do të jetë “E Diela Shqiptare Gëzuar 2024!”. Është një spektakël festiv, shumë i bukur, me rubrikat e tij, me të ftuar specialë, zonja Eni besoj do jetë nuk e di… jam kurioz të di se çfarë do të kesh te “Shihemi në Gjyq” atë natë.

Eni Çobani: Është surprizë.

Albert Dumani: Ndërkohë po paralajmëroj që te “Të Panjohurit” ka një surprizë shumë të madhe që unë s’po e them por që Ardit Gjebrea ka ideuar, ka disa muaj që po punon me gjithë stafin e tij, është një mini televizion që punon vetëm enkas për atë natë dhe të përmendim faktin tjetër që të nesërmen në orën 13:20, “E Diela” do të spostohet sërish ditën e hënë meqenëse jemi të gjithë pushim në shtëpi, nga data 1 janar, nga ora 13:20 deri në 19:20, sërish program maratonë nga “E Diela Shqiptare”.

Jo vetëm mbrëmja e 31 dhjetorit do të jetë një super spektakël, por festa do të vijojë deri në datën 3 janar përpara se të rikthehet programacioni i përhershëm.

Albert Dumani: Në datë 31, 1 dhe 2 që është edhe 3 ditë programi festiv, do të ketë një paketë filmash shqiptarë, premierë që do të transmetohen enkas nga data 31. Për shembull në 31 dhjetor pasdite do të jepet në televizion premierë filmi “Bota”, do të jetë filmi “Agon”, “Balkan Pazar”, do të jetë filmi “Burrneshat”. Ndërkohë në datë 1 janar, në orën 22:00 do të jetë premierë ekskluzive sërish “Dashuri dhe Turbulenca”, një film komedi i cili ka bërë xhiron dhe bujën më të suksesshme, një komedi brilante me kolegun tonë Gent Zenelaj dhe me të famshmen “agapi”.

Eni Çobani zbulon se “E Diela Shqiptare” premton surpriza që nuk na i ka marrë mendja dhe personazhe që nuk mendonim se do i shihnim, përpara se e hëna të na përfshijë në një realitet tërësisht ndryshe.

Eni Çobani: Janë dy të diela që do të jenë shumë të bukura, që e fillojmë me “Krishtlindjet në Tiranë” dhe e diela tjetër që do të vijë me një spektakël të jashtëzakonshëm të “Të Dielës Shqiptare”. Ajo do të jetë vërtet një surprizë, do të shikoni realisht njerëz të cilët nuk menduat ndonjëherë që mund të jenë pjesë të atij programi, pastaj vjen e hëna me “Të Dielën” e vërtetë që atje realisht ne do të kemi një seancë ndërmjetësimi që do të jetë shumë e fortë dhe shqiptarët realisht do të shikojnë një realitet që “a ndodh edhe kjo?” Gjithçka ndodh dhe kjo na ra që ta fillojmë në fillim të vitit 2024 duke shpresuar që 2024 të jetë më e qetë se ajo seancë./tvklan.al