“Do të ta sjell nënën në Ersekë!” Pas deklaratës së Gëzimit, i kthehet e motra: 5 ditë do të rrijë…

Shpërndaje







18:55 26/12/2021

Përballë njëri-tjetrit në një seancë ndërmjetësimi në rubrikën “Shihemi në gjyq” të emisionit “E diela shqiptare”, Gëzimi ka kërkuar nga Merzako që të pranojë borxhin që i ka atij dhe të nënshkruajë marrëveshjen ku thuhet se do t’ia kthejë paratë të vëllasë kur të ketë mundësi. Gjatë diskutimit të tyre, Gëzimi u shpreh se ai kujdeset për të ëmën, ndërsa Merzakoja, sipas tij ka një vit e pak që as nuk ka ardhur që ta vizitojë dhe të shohë si është me shëndet nëna e saj.

Gëzimi: Pusho moj se është hall më i madh ky i imi. Janë dy fëmijë që po i lë rrugëve. A të ka shkuar ndër mend se çfarë ke lënë në atë shtëpi, në atë themel?! A ka vëllai, të hajë, të pijë, po shpenzimet e nënës apo shpenzimet e fëmijëve? Të të vijë zor, të të vijë!

Merzako: Unë nuk i përgjigjem dot se në atë shtëpi që jam unë, jam pa ujë, pa drita, unë po e mora mamanë, e plevitosa.

Gëzimi: Unë do ta hyp në taksi nënën dhe do të ta sjell në Ersekë nesër, pasnesër.

Merzako: Po 5 ditë do të rrijë ajo, më shumë nuk zgjat.

Eni Çobani: Po pse 5 ditë?

Merzako: Nuk ka kushte./tvklan.al