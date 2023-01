“Do t’i bëjmë gjëra të këqija Kosovës”, Walker zbulon çfarë tha Millosheviçi pasi NATO vendosi të ndërhyjë

23:40 18/01/2023

Ish-shefi i misionit të OSBE-së në Kosovë, William Walker rrëfeu sot në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan detaje mbi luftën e 1999-ës. Walker tha se pas bombardimeve të NATO-s në Jugosllavi, Millosheviçi kishte dhënë urdhër që anëtarë të misionit të nxirreshin jashtë Kosovës.

“Dolëm brenda 6 orëve. Millosheviçi tha, nxirrini jashtë që ne t’i bëjmë gjëra të këqija Kosovës”-tregon Walker.

Pjesë e shkëputur nga intervista:

Blendi Fevziu: Më pas ju qëndruat në Kosovë lë të themi deri Konferencën e Rambujesë.

William Walker: Ne qëndruam përtej Konferencës së Rambujesë. Në atë pikë misioni jonë, misioni im ishte ta çonim palën shqiptare që do të merrte pjesë në dialog në Rambuje. Duhet t’i merrnim burrat nga kodrat, Hashim Thaçin e të tjerët e ti çonim në aeroport.

Blendi Fevziu: Ju shoqëruat anëtarët e UÇK-së?

William Walker: Unë jo. Çuam mjete me targa diplomatike me verifikuesit tanë, me njerëz që e njihnin UÇK-në. Më pas, kur zbritën nga malet, unë, me makinën time i shoqërova në aeroport, kaluam gardhin e më pas shkuam të avionët francez që po prisnin për t’i transportuar.

Blendi Fevziu: Gjatë këtij udhëtimi, nga kryesia në aeroport, kishin frikë?

William Walker: Unë nuk isha në autobus me ta. Nuk do to thosha se kishin frikë. Lë të themi se ishin nervozë.

Blendi Fevziu: Ishin nervozë.

William Walker: Po, nervozë.

Blendi Fevziu: Edhe ju ishit nervoz, mendoj. Sigurisht që ishte mision i vështirë.

William Walker: Jam dakord se kishin arsye për të qenë nervozë. Unë nuk isha nervoz. Isha plotësisht i mbrojtur në një makinë të blinduar ndërkohë ato po zbrisnin në autobus, bashkë me disa prej njerëzve tanë. Siç iu thashw, e kuptoj pse ishin nervozë.

Blendi Fevziu: Më pas u larguat nga Kosova përpara bombardimeve të 24 Marsit.

William Walker: U zhvillua Konferenca e Rambujesë. Unë isha i pranishëm në sesionin e parë. Ato pashw dhe takova për herë të parë Hashim Thaçin dhe disa prej…

Blendi Fevziu: Ishte takimi juaj i parë me Thaçin?

William Walker: Po. Edhe me të tjerët.

Blendi Fevziu: Nuk e dinit paraprakisht se kush ishte Hashim Thaçi?

William Walker: Kisha dëgjuar për të…

Blendi Fevziu: Kishit informacione për të…

William Walker: Shkuan në Rambuje me një avion francez. Unë shkova nga pas me një avion privat për t’u siguruar se ata mbërritën. Rambujeja ishte interesante. Takuam disa prej liderëve të BE-së, të vendeve anëtare të BE-së. Takova delegacionet, atë serb të kryesuar nga Miletinoviçi, një burrë për të cilin nuk kisha shumë respekt dhe nga ana tjetër ishte pala shqiptare me Dr. Rrugovën, pjesën paqeruajtëse të delegacionit dhe më pas pjesa ushtarake, ajo e UÇK-së. Sesioni i parë nuk shkoi shumë mirë. Pala shqiptare kërkoi një shtyrje dy-javore. Madeleine Albright…

Blendi Fevziu: Për të diskutuar me njerëzit në terren…

William Walker: Po, fiks. Kjo ishte arsyeja dhe Madeleine Albright-i… dikush i kishte thënë se ne do të nënshkruanim dhe ajo ishte shumë e shqetësuar. Megjithatë ne u rikthyem. Unë u ktheva në Kosovë dhe misioni im më pas ishte të zbuloja pse UÇK-ja nuk kishte nënshkruar dhe përgjigja ishte ajo që ju thatë. Po ashtu më thanë: shiko Walker, ne asnjëherë më parë nuk kemi qenë pjesë e negociatave serioze të nivelit të lartë. Herën e parë që u ftuam, ishim në këtë pallatin e madh të Rambujes duke folur me liderët e botës së lirë… Ai është. Veton Surroi…

Blendi Fevziu: Rexhep Qosja…

William Walker: Shikojeni Hashim Thaçin. Duket si 20 vjeç këtu.

Blendi Fevziu: Ka qenë 28 vjeç këtu.

William Walker: Ok. Dhe ai ishte lideri i atij grupi. Ai e dominoi palën shqiptare.

Blendi Fevziu: Absolutisht. Sepse UÇK-ja dominonte situatën në atë kohë.

William Walker: Po, kishin armët. Megjithatë, ishte diçka shumë interesante. U ktheva dhe pyeta disa prej burrave nga UÇK-ja që njihja dhe më thanë: Shiko, ne ishim në tavolinë me ministrin e Jashtëm të Britanisë së Madhe që përfaqësonte Tony Blair, me ministrin e Jashtëm francez, ne e dinim se ndodheshim në botën e madhe. Këto ishin persona të cilat e fitonin bukën e gojës nga negociatat dhe ne nuk dinim asgjë nga këto gjërat kështu që menduam se mund të kishte hile të vendosura në letër, kështu që ne duam të kthehemi, të kontrollojmë shkresat dhe të flasim me njerëzit, ato për të cilët luftuam nëse donin që ne ta nënshkruajmë. Pas dy javësh thanë se do të kthehemi dhe do të nënshkruajmë.

Blendi Fevziu: Po, ato nënshkruajtën në Paris më 18 Mars dhe kur NATO-ja vendosi të bombardonte Jugosllavinë, i gjithë misioni u urdhërua të largohej nga Kosova. Në atë kohë, bota ishte a frikësuar nëse Millosheviçi do të mbante pengje anëtarë të misionit, sidomos ato që vinin nga Mbretëria e Madhe, Shtetet e Bashkuara, Francën dhe shtetet e tjera. Ishit në rrezik të vërtetë apo kjo ishte thjesht një ide?

William Walker: Ne mendonim se ishim në rrezik. Për shembull, djemtë e mi ushtarakë më thanë se serbët në javët në vijim kishin vendosur dinamit në tunelet që të çojnë në Maqedoni. Gjëra të tilla që mund t’i përdorin. Disa njerëz mendonin se mund të bllokonin autostradat duke mos na lejuar të dalim duke na mbajtur peng. Doli e kundërta. Ne dolëm në një kohë rekord. Mendonim se do të na duhej të paktën 12-20 orë për t’i larguar të gjithë njerëzit dhe mjetet tona, por arritëm të dalim brenda 6 orëve.

Blendi Fevziu: Brenda 6 orëve?

William Walker: E pse? Millosheviçi tha: Nxirrini jashtë që ne t’i bëjmë gjëra të këqija Kosovës…

Blendi Fevziu: Pa pasur praninë e misionit.

William Walker: Po. Ishte shumë e çuditshme. U larguam shumë shpejt, pa probleme dhe më pas na ndoqi vala e refugjatëve./tvklan.al