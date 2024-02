Dobësohen eksportet, rriten importet

17:51 20/02/2024

INSTAT: Ekonomia humbi 13 mld Lekë, ndikuan energjia e fasonet

Eksportet e mallrave në muajin Janar kanë shënuar rënie me 29.2% krahasuar me të njëjtën periudhës të një viti më parë. Ndryshe paraqitet situata e importeve, të cilat përgjatë janarit janë zgjeruar me 3.4%, duke e rritur kështu deficitin tregtar me 88.6%. Sipas të dhënave të INSTAT për shkak të tkurrjes së eksporteve ekonomia shqiptare ka humbur rreth 13 miliardë lekë.

Kontributin kryesor në rënien e eksporteve sipas Institutit të Statistikave raportohet ta kenë dhënë grupet e mineraleve, lëndëve djegëse e energjisë me -19,5 përqind, ndjekur nga “Tekstile dhe këpucë” me -5 përqind.

Gjatë muajit Janar vendi ynë ka importuar më shumë makineri e pjesë këmbimi, materiale ndërtimi e më pak lëndë djegëse e tekstile.

Në muajin Janar 2024, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur ulje më të madhe të eksporteve, në krahasim me Janar 2023 janë: Italia (7,6 %), Kosova (20,1 %) dhe Gjermania (34,7 %).

Ndërsa vendet me të cilat Shqipëria ka pasur rritjen më të madhe te importeve, janë: Italia (2,7 %), Kina (2,1 %) dhe Greqia (36,3 %).

Lidhur me këtë situatë Banka e Shqipërisë analizon se ndikim në tkurrjen e eksporteve të mallrave dhanë mungesa e kërkesës për mallra në Eurozonë, rënia e çmimeve të lëndëve të para në tregjet ndërkombëtare, si dhe forcimi i kursit të këmbimit.

