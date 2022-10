“Doja një këngë për gocën e lagjes”, Rudina Magjistari-Aurel Thellimit: Të paska ngelur peng i madh

Shpërndaje







19:59 18/10/2022

Aurel Thellimi dhe Mario Bregu ishin të ftuar këtë të martë në emisionin “Rudina” në Tv Klan për të prezantuar këngën e tyre të re “Goc e lagjes”. Nga vetë titulli i këngës kuptohet që kjo i kushtohet gocave të lagjes, por se si i ka ardhur ideja dy këngëtarët e treguan në studio. Sipas tyre ka mbi 1 vit e gjysëm që punohet për këtë këngë, ndërsa frymëzimin e kanë marrë nga gocat e lagjes, pasi sipas Aurelit, çdo djal e gjen dashurinë e parë brenda lagjes.

Rudina Magjistari: Mario më trego pak çfarë është kjo këngë? Kush e ka kompozuar?

Mario Bregu: E kemi kompozuar bashkërisht me Relin. Kënga ka nisur spontanisht, demoja e parë në studio. Ka një vit e gjysmë që demoja e parë ka qenë gati.

Rudina Magjistari: Dhe pse u prit kaq gjatë?

Aurel Thellimi: Dëgjo ne jemi inspiruar nga gocat e lagjes, se unë mendoj se dashuria e parë ndodh brenda lagjes. Dhe gjithmonë thoja se dashuria e parë edhe ajo platonike ndodh brenda një zone të caktuar. Unë kam lindur në Korçë dhe e di shumë mirë, kemi patur një vajzë prototip në lagje që të gjithë “e gjuanim” dhe flirtonim me të. Dhe duke kaluar koha unë thash, Mario dua të më bësh një këngë për gocat e lagjes.

Rudina Magjistari: Ja paske dedikuar asaj vajzës,mesa po kuptoj unë. Të paska ngelur peng i madh.

Aurel Thellimi: Jo, jo do ishte shumë bukur ashtu. Mendoj se dashuria e parë e çdo njeriu ndodh brenda lagjes dhe do doja që të isha i pari që i këndon vajzës që inspiron ndjenjën e parë. Flas pa limit moshe, se duke shkuar në shkollë me vajza duke patur pasditen me vajza, normale që edhe ndjesia lind me to. Mendoj se vajzat e lagjes duhen respektuar se ato na mësojnë të ndiejmë./tvklan.al