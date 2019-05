Historia e dashurisë së Cohen me “muzën” e tij

Një dokumetar i është kushtuar këngëtarit me famë botërore, Leonard Cohen. Në të do të përfshihen pjesët më të bukura të njohjes së tij me të dashurën Marianne Ihlen, për të cilën thoshte që ishte muza e tij e krijmtarisë.

Dashuria e tyre ishte ndër më të bukurat, duke u kthyer në frymëzim për këngëtarin. Tashmë që kanë kaluar disa vite nga vdekja e tyre është realizuar dokumentari “Marianne & Leonard: Words Of Love”.

Videoja fillon me vdekjen e Ihlenit në Korrik të vitit 2016, duke vijuar më pas me leximin e një pjese të letrës së dashurisë së Cohenit. Ai shprehej 4 muaj para se të ndërronte jetë: “E dashura Marianne, unë jam pak pas teje. Mjaft afër për të marrë përdore”.

Në dokumentar do të tregohet historia e njohjes së çiftit në vitin 1960 në ishullin grek, Hidra, kur Cohen ishte në fillim të karrierës, duke vijuar më pas me detaje nga jeta e tyre.

Premiera e dokumentarit u shfaq në festivalin “Sundance”, ndërsa në kinema do të dalë më 4 Korrik./klanplus