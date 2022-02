Dokumentat nuk gjenden, studenti aplikon sërish për të marrë bursën e muajve të djegur

21:26 25/02/2022

Pas disa sorollatjeve mes postës dhe Fakultetit, studenti denoncues aplikon sërish për të përfituar bursën që i takon pasi vjen nga familje në nevojë. Pas këmbënguljes së emisionit “Stop” në fakultet premtojnë që ai do ta përfitojë bursën, madje edhe 5 muajt e djegur për shkak të mosgjetjes së dokumentacionit.

Studenti: Erdha prapë unë.

Punonjësja: O zotëri, a ta tregova, a ta nxorra shkresën dhe e pe me sytë e tu, që është firmosur? Nuk kemi ne Moza, postieri jonë e ka emrin Agustin. Moza, nuk e di, është punonjësi i asaj, sekretare a protokolliste, nuk e di, se cfarë është!

Studenti: Dy protokolliste ishin atje!

Punonjësja: Nuk e di çfarë janë atje, se unë nuk e di fare. Unë di të them, që ajo te fleta…

Studenti: Po pra!

Punonjësja: Eh, nuk e di pastaj! Të sjellin vërdallë ato cuni, nuk të kanë nxjerrë përgjigjie, nuk e di, çfarë të them!

Studenti: Ato thonë, nuk e gjejnë letrën fare!

Punonjësja: Ore, ta gjejnë, ku të dojnë letrën, ka shkuar dhe është firmosur dhe pikë!

Studenti: E di pse më ngatërruan ato? Se më thonë, që kjo Moza e ka firmosur, që e ka dorëzuar tek ne.

Punonjësja: Po mo ashtu thuaji! Është postier. Po pse nuk e dinë ato, se kush e shpien postën e?Po e dinë mo ato, ne kemi postier e nuk kemi postiere në atë shkollë. Më kupton apo jo?

Studenti: Ato atje s’kanë asnjë Moza në protokoll.

Punonjësja: Nuk e di! Nuk e di çfarë të them. Gjithsesi ti e pe që ishin të firmosura, ajo e ka atje letrën. Ta gjejë! Po tani, se s’të japin ty përgjigjie apo përtojnë, nuk e di! Letra është nëshkruar dhe pikë!

Studenti do të dorëzojë dokumentin dorazi, siç e kanë udhëzuar nga sekretaria e fakultetit duke thyer protokollin e pandemisë sepse e pa që protokolli i pandemisë nëpërmjet postës nuk funksionon.

Gazetarja: Çfarë ndodhi?

Studenti: Pata një takim me dekanen dhe ajo më tha që rasti im do të shikohet. Për muajt që kanë mbetur nga Shtatori e deri tani, për ata do të bëjmë një kërkesë dhe do të rishikohet një mundësi zgjedhjeje. Unë vetë nuk do ia dilja dot, por falë jush e arrita një përfundim dhe një zgjidhje. Falenderoj shumë emisionin “Stop” për ndihmesën./tvklan.al