“Dokumenti ka humbur rrugës”, Stop i zgjidh problemin qytetarit për çertifikatën e pronësisë

21:25 08/02/2023

Një qytetar në Kamzë është ankuar pranë emisioni Stop në Tv Klan për çertifikatën e tij të pronësisë që ende nuk i ka dalë pas 3 vitesh.

Është fjala për rastin e qytetarit Petrot Zogu, i cili ka bërë ndarjen e pasurisë me vëllezërit. Të gjitha çertifikatat e pronësisë së vëllezërve kanë dalë, ndërsa e tij “ka humbur rrugës”.

“Kam aplikuar për ndarjen e pasurisë me vëllezërit. E kam ndarë në 5 çertifikata tokën. Si përfundim 4 çertifikata kanë dalë, e imja që kisha tokën për ta ndarë nuk ka dalë. Të tjerat kanë dalë ka 2 muaj. Ka 2 vjet që kam bërë aplikimet, në Kamzë tek noterja Çedina Hoxhaj. E kam marrë në telefon, i kam shkuar edhe te zyra, edhe më thotë që çertifikata jote ka ikur në drejtim të paditur. Nuk po e gjejmë as noterja dhe as unë”, tregon qytetari Petrit Zogu.

Noterja Çedina Hoxhaj thotë se ka bërë të gjithë procedurën dhe ka komunikuar me Kadastrën, por nuk ka marrë zgjidhje.

“Ne kemi bërë një kontratë pjesëtimi mes familjarëve të z.Zogu, janë pajisur të gjithë, ka ardhur dhe kartela që është në emrin e gjithë bashkëpronarëve, na ka ngelur vetëm çertifikata e z.Petrit. Jemi interesuar dhe tek Hipoteka, dhe akoma nuk jemi pajisur me një çertifikatë tjetër pasi ka problem sistemi, nuk po e kuptoj se si është situata”, tregon noterja Çedina Hoxhaj.

Gazetarja e emisionit Stop, Domenika Bajraktari, kontaktoi me Kadastrën dhe mesa duket si pasojë e sistemit, aplikimi është ngarkuar në një tjetër drejtori. Pas kërkesës së “Stop”, u bë kalimi i këtij aplikimi dhe postimi i çertifikatës së zotit Petrit Zogu, pasi praktika ishte bërë.

Qytetari mori çertifikatën e pasurisë dhe problemi u zgjidh. /tvklan.al