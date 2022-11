Dolly Parton merr 100 milionë $ nga Jeff Bezos

18:03 15/11/2022

Çmimi u jepet personave që synojnë lart, gjejnë zgjidhje

Ylli i muzikës Country dhe filantropistja Dolly Parton mori një çmim prej 100 milionë dollarë nga “Bezos Courage & Civility Award” i dhënë nga themeluesi i Amazon, miliarderi Jeff Bezos. Bezos, i cili është gjithashtu pronar i kompanisë së raketave hapësinore Blue Origin, njoftoi çmimin së bashku me partneren e tij prej kohësh, spikeren e lajmeve Lauren Sanchez.

Sanchez tha në Instagram se Parton është “një grua që jep me zemër dhe udhëheq me dashuri dhe dhembshuri në çdo aspekt të punës së saj”.“Mezi presim të shohim të gjitha të mirat që do të bëni me këtë çmim prej 100 milionë dollarësh”, tha ajo.

Nga ana tjetër Parton, në një video të ceremonisë të postuar në internet, tha: “Uau! A thua 100 milionë Dollarë?””Unë mendoj se njerëzit që janë në gjendje të ndihmojnë duhet t’i vendosin paratë e tyre aty ku është zemra e tyre. Unë do të bëj çmos për të bërë gjëra të mira me këto para,” tha ajo.

76-vjeçarja, Parton është një kantautore e zhanrit , pop dhe gospel, këngët e të cilit përfshijnë “I Will Always Love You”, “Jolene” dhe shumë hite të tjera gjatë dekadave.

Parton është themeluese e një sërë organizatash bamirësie, duke përfshirë Fondacionin Dollywood, i cili fokusohet në edukimin si dhe në lehtësimin e varfërisë.

