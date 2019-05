Domate të mbushura me kuskus (Video Arkiv)

Përbërësit:

250 gr kuskus

20 gr kos

20 gr gjalpë

10 gr curry

6 domate

1 kungull jeshil

1 qepë

1 karrotë

Majdanoz

Numerik

Spec djegës

Borzilok

Hudhër

Kripë

Piper

Përgatitja:

Fillimisht pastrojmë domatet nga fara pa i prishur formën. Në një tigan me pak vaj ulliri skuqim hudhrën bashkë me qepën, shtojmë karrotat, kungullin, pjesët e brendshme të domateve, kripë, piper dhe i skuqim të gjitha bashkë. Vendosim në një tas kuskusin, shtojmë në të vaj ulliri, gjalpë dhe në fund ujin e vluar. Mbulojmë tasin me letër pelikul dhe e lëmë të qëndrojë për disa minuta. Më pas kuskusin e bashkojmë me perimet, shtojmë majdanoz, i përziejmë të gjitha bashkë dhe me to mbushim domatet. I vendosim në furrë të piqen për 7 minuta.

Në një tigan me pak vaj ulliri vendosim që të skuqen 2 thelpinj hudhër, pak majdanoz, pak spec djegës, pak curry dhe pak tumerik. Pasi të ziejnë, e heqim tiganin nga zjarri dhe shtojmë në të edhe pak kos, i përziejmë bashkë të gjithë ingredientët. Vendosim në pjatë fillimisht salcën dhe mbi të domate të mbushura./tvklan.al