Donfried dhe Osmani diskutojnë nevojën e përparimit në dialogun Kosovë-Serbi

19:23 25/04/2022

Ndihmës-sekretarja amerikane e Shtetit për Çështje Evropiane dhe Euroaziatike, Karen Donfried, ka përsëritur të hënën, 25 prill, se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të ndihmuar Kosovën në rrugën drejt institucioneve evropiane dhe euro-atlantike.

Ajo i ka bërë këto komente pas takimit që ka zhvilluar me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani.

“Është shumë e rëndësishme dhe urgjente të punojmë për të siguruar që Kosova dhe fqinjët e saj të vazhdojnë të bëjnë reformat e domosdoshme për konsolidimin demokratik dhe integrimin e tyre në institucionet evropiane dhe euro-atlantike”.

Donfried ka përmendur po ashtu se procesi i dialogut me Serbinë – që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian – duhet ta ketë në qendër njohjen e ndërsjellë.

Edhe presidentja Osmani ka thënë se me zyrtaren amerikane ka biseduar për urgjencën dhe nevojën për përparim në dialog, ndonëse ka theksuar se marrëdhëniet e Kosovës me aleatët ndërkombëtarë nuk duhet të përcaktohen nga dialogu me Serbinë.

“Ritheksova se Kosova është dhe vazhdon të jetë palë konstruktive në dialog dhe se mbesim të përkushtuar ndaj këtij procesi që në qendër ka njohje reciproke, dhe nga ajo do të përfitojnë qytetarët tanë”.

Osmani po ashtu ka thënë se gjatë diskutimeve ka përmendur “zhgënjimin për moszbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara në Bruksel dhe refuzimin e Serbisë për shpërbërjen e strukturave ilegale të cilat vazhdojnë të frikësojnë serbët e Kosovës dhe të cilat udhëhiqen nga individë të sanksionuar nga SHBA”.

Donfried ka thënë se viziton Ballkanin Perëndimor në një kohë sfiduese, duke iu referuar luftës së paprovokuar të Rusisë në Ukrainë, e cila ka nisur më 24 shkurt.

Mes tjerash, zyrtarja amerikane ka thënë se dëshiron të sigurojë secilin qytetar të Kosovës – që mund të jetë i shqetësuar për situatën e sigurisë – se SHBA vazhdon të mbetet aleate e fuqishme dhe ka përmendur KFOR-in (misionin paqeruajtës të NATO-s), si manifestim i përkushtimit amerikan për sigurinë në Kosovë.

Përveç fushës së sigurisë, ajo ka përmendur përkushtimin e SHBA-së për të ndihmuar Kosovën edhe në fusha tjera.

“Është e qartë për mua se resursi kryesor i Kosovës është po ashtu diçka që duhet të mbrohet, fuqia juaj e re punëtore dhe inovative. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë me ju derisa zgjeroni ekonominë tuaj, zgjeroni integrimin rajonal dhe ndërtoni një sektor të energjisë të fuqishëm dhe divers”.

Ndihmës-sekretarja amerikane e Shtetit për Çështje Evropiane dhe Euroaziatike, Karen Donfried, do të qëndrojë për vizitë në Ballkanin Perëndimor nga 25 deri më 29 prill.

Pas Kosovës, ajo viziton Serbinë, Bosnje-Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe Malin e Zi.

Javën e kaluar, Kosovën e ka vizituar edhe një delegacion senatorësh amerikanë: Jeanne Shaheen, Chris Murphy dhe Thom Tillis.

Ata kanë thënë se Shtetet e Bashkuara mbështesin aspiratat e Kosovës që të anëtarësohet në NATO dhe Bashkim Evropian./REL