Doni lëkurë të pastër? Mos i kombinoni kurrë këto përbërës

23:40 07/09/2023

Me industrinë e bukurisë që përpiqet gjithnjë e më shumë të plotësojë nevojat e çdo lloji të lëkurës, duke lançuar produktet më inovative, zgjedhja e asaj që na përshtatet më shumë po bëhet më e vështirë.

Bëhet aq e vështirë sa vajzat i shohin me kujdes përbërësit në çdo produkt, në mënyrë që të blejnë atë të duhurin për një rezultat perfekt në lëkurë.

Por janë disa përbërës, që nuk duhen bërë kurrë bashkë!

Vitaminë C dhe Retinol

Edhe pse shumë të dobishme ndaras, kur bëhen bashkë kanë efekt negativ në lëkurën tuaj. Vitamina C, e cila ka një pH më të ulët, është mirë ta përfshini në rutinën tuaj në mëngjes, me aplikimin e një serumi. Ndërsa, Retinoli është ideal për natën, kur flini, pasi atëherë fillon funksioni riparues dhe shërues i lëkurës. Kombinimi i këtyre dy përbërësve ka të ngjarë të shkaktojë acarim.

Retinol me AHA dhe BHA

Roli i retinolit është të stimulojë qarkullimin e qelizave dhe të prodhojë kolagjen të ri. Nga ana tjetër, acidet kanë një efekt pastrues në sipërfaqen e lëkurës. Përdorimi i tyre i kombinuar mund të shkaktojë irritim apo skuqje të lëkurës.

Vitamina C me AHA dhe BHA

Siç u përmend më lart, produktet që kanë vitaminë C kanë një pH më të ulët, i cili është në kontrast me përbërës si acidi glikolik ose salicilik, të cilët kanë një pH më të lartë. Kombinimi i tyre zvogëlon fuqinë e vitaminës C dhe mund të çoë në dëmtim të lëkurës./tvklan.al