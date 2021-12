Dopietë e Lushkja ndaj Kastriotit

22:09 22/12/2021

Laçi merr vendin e dytë në Superligën shqiptare, Kastrioti në krizë

Laçi ka marrë përkohësisht vendin e dytë në Superligën shqiptare. Kurbinasit dominuan dhe mposhtën Kastriotin me shifrat e pastra 2-0, duke u vënë pas Tiranës. Heroi i bardhezinjve ishte sulmuesi Regi Lushkja me një dopietë personale. Vetëm 9 minuta zgjati baraspesha në stadiumin “Laçi” me 25-vjeçarin që zhbllokoi shifrat me një goditje nga jashtë zones. Avantazhi i dha liri në fushë ekipit të trajnerit, Mirel Josa, që kërkoi edhe golin e sigurtë.

Pjesa e dytë nisi me Kastriotin në kontrollin e lojës. Pikërisht në momentin ku krutanët ishin në zotërim, skuadra kurbinase realizoi të dytin me protagonist sërish Regi Lushkja, i cili me anë të një kundërsulmi perfekt shënoi golin e fitores për ekipin e tij. Me këtë fitore, Laçi merr vendin e dytë në kuotën e 27 pikëve, tre më pak se Tirana kryesuese, ndërsa Kastrioti stampohet në vendin e fundit me 8 pikë.

