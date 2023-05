Dorëheqja e Alibeajt/ Milori: Lëvizjen e shoh si skemë

Shpërndaje







22:19 17/05/2023

Gazetarja Mirela Milori thotë se dorëheqja e Enkelejd Alibeajt si kryetar i komanduar i PD është skemë.

E ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Milori u shpreh se mbetet për t’u parë nëse do të ketë bashkim të demokratëve, por thekson se partia ka probleme të mëdha.

“Në qoftë se kjo është lojë e vogël për të vënë Bashën në krye të PD, atëherë kjo parti merr drejtimin e paditur. Palët nuk kanë nevojë për dorëheqje nëse do duan të bashkohen. Ajo parti ka probleme të thella. Dy palët nuk kanë ura bashkëpunimi. Nëse do duan të bashkëpunojnë, ne e marrim vesh të fundit. Këtë lëvizje e shoh si skemë. Ikja e Alibeajt, e ka thënë që do iki. Pse e bëri tani, arsyet e tij”, tha Mirela Milori. /tvklan.al