Deputetët i kërkuan të dorëhiqet, Basha: Grupi parlamentar i PD nuk kërkoi koka turku dhe as justifikime

17:33 12/03/2022

Ndryshe nga kërkesat e deputetëve demokratë të cilët në mbledhjen e grupit parlamentar ditën e shtunë kërkuan dorëheqjen e Lulzim Bashës si deputet, ky i fundit ka deklaruar për mediat se deputetët nuk kërkuan asnjë “kokë turku”.

Në një komunikim të shkurtër për mediat, Lulzim Basha nuk përmendi fjalën dorëheqjen, por tha se është i gatshëm të bëjë çdo gjë për të përbashkuar demokratët.

“Ajo që dua t’iu them sot, është që grupi parlamentar ka pasur një diskutim të gjatë me shumë përgjegjësi për gjendjen ku ndodhet Partia Demokratike. Dhe kam konstatuar se na përbashkon ajo që iu thashë edhe sot në hyrje të takimit, ajo që iu thashë edhe sot në hyrje të takimit, ajo që iu thashë edhe dje, edhe pardje. Vendosmëria për të bërë gjithçka për të përbashkuar Partinë Demokratike. Dhe padiskutim që si kryetar i Partisë Demokratike, përgjegjësia kryesore bie mbi mua, ndaj ndava me grupin parlamentar në këtë diskutim të gjatë dhe të frytshëm atë që do të ndajë edhe me institucionet e tjera të partisë, vënien time në dispozicion të zgjidhjes në të gjitha format dhe mënyrat e mundshme që ndihmojnë përbashkimin e Partisë Demokratike dhe ecjen e demokratëve përpara”.

Pyetje: Pse nuk e dhatë dorëheqjen zoti Basha. Jua kërkoi thuajse i gjithë grupi parlamentar në mbledhjen e sotme.

“Edhe një herë, sot grupi parlamentar ka bërë një analizë të gjendjes. Ka parë mundësitë e përbashkimit të demokratëve. Nuk ka kërkuar as koka turku, as justifikime. Dhe as unë nuk jam këtu për të bërë justifikime, apo për të bërë kokë turku. Ajo që dua t’iu them sot dhe ajo që iu kam thënë dje, pardje, në ditët e mëparshme, që për mua gjëja më e rëndësishme është bashkimi i demokratëve. Demokratët gjithmonë janë bashkuar rreth vlerave, standardeve dhe parimeve. Në të njëjtën mënyrë do të ecim përpara. Sa më takon mua, jam në dispozicion të zgjidhjes më gjithçka që unë kam në dorë. Ju faleminderit”.

Ndërsa Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, thotë se shkaktarë të problemit në të cilin ndodhet selia blu janë Lulzim Basha dhe Sali Berisha.

Për këtë arsye, ai kërkon tërheqjen e Bashës dhe të Berishës në mënyrë që të bashkohen demokratët.

Gazment Bardhi: “Situata e rëndë në të cilën ndodhet PD kërkon zgjidhje dhe zgjidhja do duhet të vijë nëpërmjet bashkimit, për këtë arsye i kam kërkuar pas vënies në dispozicion nga vetë z.Basha të pozicionit të tij për të zgjidhur situatën, i kam kërkuar që z.Basha të tërhiqet së bashku me shkaktarin tjetër të problemit ku ndodhet PD, z.Basha.

Një tërheqje e të dyve do ishte rruga përpara për të gjetur bashkimin mes demokratëve. Ajo që është e qartë do duhet të gjejmë një zgjidhje përtej dy individëve që kanë shkaktuar këtë problem. Sa kohë ka një problematikë të shkaktuar nga 2 individë do duhen të dy të tërhiqen që të gjejmë rrugën zgjidhjes për të bashkuar demokratët. Vetëm të bashkuar mund të fitojmë, duke lënë mënjanë armiqësinë dhe mund të bëhemi alternativë qeverisëse, nëse vijojmë luftën të përçarë do jetë e pamundur të bëhemi alternativë qeverisëse.

z.Basha u shpreh i gatshëm jo vetëm për të bërë hap pas por për t’u bërë pjesë e zgjidhjes duke kapërcyer veten. Është një moment i rëndësishëm për të ardhmen e PD. Secili prej nesh do duhet të kapërcejnë veten. Zgjidhja vjen vetëm nëpërmjet bashkimit”.

Deputeti Ervin Salianji, i cili pati edhe momente tensioni me Bashën, tha se ky i fundit duhet të dorëhiqet.

Ervin Salianji: Nuk ka nga ana ime asnjë lloj mbështetësi për të presionuar apo për të kërcënuar, për të intimiduar, por ajo që dihet dhe është e qartë që unë intimidohem dot, as nuk kërcënohem dot, as nuk kam frikë. Nuk ka pasur një kërcënim, ka pasur një tension siç e ka në çdo mbledhje me z.Basha. Unë e përkthej ashtu siç e përkthen çdo qytetar, dorëheqje e Lulzim Bashës nga kryetar partie.

Ndërsa deputetja Grida Duma theksoi se Basha e ka bërë një hap dhe duhet ta vazhdojë deri në fund.

Grida Duma: Duhet të vijojë zgjidhja që të jetë një zgjidhje e vërtetë dhe të mos kemi asnjë rëshqitje të përgjegjësisë. Është një hap, ka kryer një hap, duhet ta kryejë deri në fund, shpresoj që në gjithçka që thotë të jetë i vërtetë dhe duhet të jetë i vërtetë. /tvklan.al