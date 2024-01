Dorival Junior, trajner i Brazilit

12:40 08/01/2024

Emërimi vjen disa muaj para Copa America

Dorival Junior është trajneri i ri i përfaqësueses së Brazilit. Ish-tekniku i Flamengo që triumfoi në Kupën Libertadores në 2022 dhe kohët e fundit i Sao Paolo do të marrë rolin e ri.

61-vjeçari zëvendëson Fernando Diniz, i cili u komandua 6 muaj më parë dhe u shkarkua pas rezultateve zhgënjyese 2 fitore, 1 barazim dhe 3 humbje. Brazili ishte në pritje të Carlo Ancelotti që vendosi të qëndrojë te Real Madrid, duke rinovuar deri në 30 qershor të 2026.

Dorival Junior ka një përvojë mbi 20-vjeçare si trajner me skuadra të shumta në Brazil. Detyra e tij është përgatitja e Selecao për Copa America që do të mbahet nga 20 qershori deri më 14 korrik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Brazili është në grup me Kolumbinë, Paraguajin dhe fituesin e përballjes Kosta Rika – Honduras.

