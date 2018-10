“Dosja 339”, Dako në Opinion: Flas shumë në telefon, nuk ka bir k**** që ma kalon (video)

Kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako ka thënë në emisionin “Opinion” në Tv Klan se flet me të gjithë qytetarët për të kërkuar vota.

I pyetur nga gazetari Blendi Fevziu nëse ka folur me anëtarë të bandës së Avdylajve në Shijak, sikurse del në përgjimet e Prokurorisë, Dako tha se takon dhe flet me persona të ndryshëm për të marrë sa më shumë vota.

E për të vazhduar këtë argument, Dako përmendi edhe një shprehje të përdorur dikur nga Kryeministri: “S’ka bir k**ve të ma kalojë mua sa shumë flas në telefon”.

Blendi Fevziu: Keni folur ju me këta persona?

Vangjush Dako: Unë jam kryetar i Bashkisë së Durrësit, jam njeri i zgjedhur me votë dhe për të marrë votën do komunikoj me çdo qytetar të Durrësit. Në çdo qendër elektorale unë marr listën e zgjedhësve. Shkoj dhe takoj çdo njeri, i cili ka reputacion, apo është njeri i famshëm i asaj familje dhe ka mundësi të më ndihmojë me zgjedhjet. Shkoj në çdo qendër elektorale. I marr kontaktet për t’i kërkuar votën.

Blendi Fevziu: E dinit që ishin persona me precedent penal?

Vangjush Dako: Kur kërkoj votën nuk shikoj as diplomën, as dëshminë e penalitetit. Nuk i kam parë ato përgjime, kam folur me qytetarët në zgjedhje.

Blendi Fevziu: Keni bërë pazare për zgjedhjet?

Vangjush Dako: Asnjë pazar fare. Jam udhëheqës politik i qarkut Durrës.

Blendi Fevziu: I keni bërë favore këtye personave?

Vangjush Dako: Asnjë person nuk ka marrë asnjë favor nga Vangjush Dako kundra ligjit. Për mua s’ka bir k**ve që të ma kalojë sa shumë flas në telefon, ndoshta vetëm Edi Rama për SMS. /tvklan.al