“Dosja 339”, Vangjush Dako mbërrin në Tv Klan (video)

Kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako ka mbërritur në ambientet e televizionit Klan, ku është i ftuar në emisionin “Opinion”. Dako do të flasë për “dosjen 339”, ku është përgjuar duke folur me një nga anëtarët e bandës së Avdylajve me pseudonimin “Niçja”.

Televizioni Klan ka siguruar një pjesë të bisedës së Dakos që sipas Prokurorisë mban numrin 069 20 99 300 dhe Niçes që mban numrin 89 67 77 65 dhe që ka qenë objekt i përgjimit.

Po kush është lidhja e Vangjush Dakos me këtë individ dhe për çfarë bisedon kryebashkiaku i Durrësit me atë? Për këtë, si dhe për akuzat e Partisë Demokratike, që e cilëson si të lidhur me bandën e trafikut të drogës në Shijak, Vangjush Dako do të flasë pas pak në Opinion. /tvklan.al