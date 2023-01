Dosja e grabitjes së parave në shtëpinë e Alda Klosit

16:58 09/01/2023

Ish –shefja e kabinetit të Ahmetaj: 120 mijë eurot janë të xhaxhait

Ish-shefja e kabinetit të ish-zëvndëskryeministrit Arben Ahmetaj, ka dëshmuar në polici se shuma prej 120 mijë eurosh e grabitur në banesën e saj janë të xhaxhait që jeton në Amerikë. Në dosjen e plotë të hetimit të siguruar nga Klan News, janë të zbardhura me detaje, lëvizjet që kanë kryer nën e bir Rozeta dhe Havier Dobi për të kryer grabitjen. Alda Klosi kur është thirrur për ti marrë deklarimet pasi janë gjetur paratë dhe sendet me vlerë ka sqaruar vjedhjen në banesën e saj.

“Gjatë kësaj kohe ka menduar me qetësi për sendet që ka patur dhe deklaroj se ditën e ngjarjes më janë vjedhur një shumë 120 mijë euro, të cilat kanë qenë në prerje 500(peseqindeshe) dhe 200(dyqindeshe) si dhe një shumë prej 30 mijë dollarë të cilat kanë qenë prerje 100 qindëshe. Paratë janë të xhaxhait dhe nuses së xhaxhait, i cili mi ka lënë për të kompletuar shtëpinë e tyre dhe për nevoja të tyre. Këto lekë janë të mbledhura ndër vite nga ana e tyre pasi jetojnë në Amerikë dhe në këtë kohë ai po kurohet në Amerikë” , deklaroi Alda Klosi

Përvec parave Alda Kloi ka deklaruar se i janë vjedhur edhe 4 unaza florir disa palë vathë, një varse edhe një cantë dhe një portofol të makës Valentino. Gjatë saqrimeve të sja para hetuesive Alda kloi ka thënë se Rozeta Dobi ka pastruar edhe shtëpin e një mikeshës së saj që po ashtu është funksionare e lartë. Pas arrestimit Rozeta Dobi ka theksuar se ka hyre në banës dhe ka bërë një kontoll për të parë cfarë kishte brenda dhe ka gjetur kasafortën.

“Pasi e kam hapur kasafortën, brenda saj kam konstatuar se ndodheshin shuma monetare të prejeve 500,200,euro dhe 100 dollar, në moment që i kam parë këto shuma parash nga urrejtja që kishta krijuar ndaj Alda Klosi i ka marrë paratë dhe jam larguar më pas me mjetin e djalit tim. Paratë që janë gjetur në banesën time, janë nga shuma e lëkëve që kam marrë në banesën e Alda Klosit” ,

Havier Dobi është shfajësuar para hetuesive dhe fajin ja ka hedhur mamasë së tij.

“E kam dërguar mamin atë ditë në banesën ku ajo punonte si sanitarë dhe e kam pritur për gati 10 minuta. Mami kur ka dalë ka pasur me vete një çantë shkolle adidas dhe ka hipur në makinë. Në momentin që kemi arritur te lagja kam vënë re se mami ka nxjerrë nga çanta një kasafortë dhe e ka hedhur tek koshat e plehrave. Disa ditë më vonë mami më ka treguar një shumë parash me prerje 500, 200 eurosh, me prerje 100 dollarësh dhe 50-tëshe lekë, dhe më tha se këto lekë i kishte marrë tek banesa tek Rruga e ”Kosovarëve” ku ajo punonte si sanitare. Me ato para kam blerë dy makinat Mercedes Benz”.

Ajo që mbetët e paqartë është fakti që ende nuk është zbuluar nga ana e prokurorisë se kujt i përkasin shuma prej rreth 400 mijë euorsh që u gjetën në tubin e aspirimit në banesën e Rozeta Dobit. Po ashtu një tjetër fakjt që po hetohet nga prokuroria është detaji që ka dhënë vet Alda Klosi e cila ka sqaruar se Rozeta Dobi ka pastruar edhe shtëpin e një mikesës së saj që po ashtu është funksionarë e lartë. Grupi hetimore pasi ka gjetur sendet me vlerë është duke kryer njësër veprimesh hetimore për të identifikuar pronarët se kujt i përkasin.

Klan News