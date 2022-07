Dosja e politikanit, Nikolla takon krerët e grupeve! Mediu: Uroj të mos jetë thjeshtë kazus politik

Shpërndaje







12:30 27/07/2022

Fatmir Mediu, si kryetar i grupit parlamentar “Aleanca për Ndryshim”, ka zhvilluar një takim me kryetaren e parlamentit Lindita Nikolla dhe ku njoftoi se është njohur me kërkesën e Autoritetit të Dosjeve për disa ndryshime në ligjin mbi dosjet në vend. Mediu u shpreh se do ta diskutojë këtë kërkesë me kolegët e grupit parlamentar, por edhe me deputetët e tjerë të opozitës. Megjithatë, ai tha se uron që kjo të mos jetë thjesht një kazus politik.

“Unë kam vlerësuar dhe vlerësoj gjithmonë me seriozitet punën e Autoritetit të Dosjeve sepse ka të bëjë me një gjë që i vlen shoqërisë shqiptare në tansparencën për çdo individ, por i ngelem këtij qëndrimi që të diskutoj me kolegët e grupit, me kolegët e opozitës se kush është qasja dhe ligjore, dhe politike në rastin konkret. Do shpresoja dhe të uroja që të mos jetë thjeshtë kazus politik, por të kemi një gjykim më të drejtë dhe më të qartë për të frenuar të gjithë ata që janë implikuar në kohën e Sigurimit të Shtetit për të qenë pjesë e institucioneve dhe administratës e parlamentit në mënyrë të veçantë”, u shpreh Mediu.

Një ditë më parë, Autoriteti i Dosjeve përmendi një rast të fundit, ku një politikan i nivelit të lartë me iniciale I.M ka rezultuar bashkëpunëtor i Sigurimit të Shtetit. Mediu mohoi që të jetë njohur me emra, por pranoi se është njohur vetëm me nismën ligjore dhe ralacionin shoqërues.

“Nuk jam njohur me këta emra, jam njohur vetëm me nismën ligjore dhe me relacionin shoqërues që ka bërë Autoriteti i Dosjeve dhe shpresoj e vlerësoj që kur flitet me emra në mënyrë të veçantë duhet që të jemi të vëmendshëm dhe të mos abuzojmë politikisht dhe publikisht, por duhet që të paraqesim të gjithë dokumentacionin në transparencën më të madhe dhe të merret qëndrimi në raport me individin. Ligjet nuk bëhen për individë të caktuar, por për çështje të caktuara. Në këtë pikëpamje duhet që Kuvendi të mbajë qëndrim të qartë duke respektuar edhe Kushtetutën edhe kërkesën që kemi për patjetër që ata figura që kanë qenë të implikuar në të kaluarën që kanë dominuar jetën politike dhe publike në 30 vite të mos jenë pjesë e një aktiviteti të nivelit të lartë. Ngelet për ta vlerësuar”, u shpreh Mediu.

Kujtojmë që rreth kësaj çështje, Lindita Nikolla ka pasur një takim fillimisht me kryetarin e grupit parlamentar të PS, Taulant Balla e më pas me Enkelejd Alibeajn.

Gazetari Enkel Xhangoli u shpreh se tashmë mbetet për t’u parë nëse mazhoranca do të ketë një iniciativë për një projektligj që të ndalojë ish-bashkëpunëtorët e Sigurimit të Shtetit që të kandidojnë për deputetë apo të marrin poste të rëndësishme. Ai u shpreh se ish-Bashkëpunëtorët e Sigurimit të shtetit nuk lejohen të jenë e sistemit të drejtësisë, por në politikë ka pasur ndalime që të mos kandidojnë apo të mos marrin pjesë në politikë.

Një ditë më parë, Autoriteti i kërkoi Kuvendit që të ndryshojë ligjin mbi dosjet në vend, për shkak se favorizon politikanët e lartë dhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, të cilët nuk ndëshkohen pavarësisht se në të shkuarën mund të kenë qenë bashkëpunëtorë të Sigurimit të Shtetit.

Autoriteti nënvizoi se politikanët dhe ata që kërkojnë të zgjidhen apo emërohen në detyra të larta shtetërore arrijnë t’i shmangen kontrollit të pastërtisë së figurës së tyre nëse më parë kanë kaluar filtrin e komisioneve të ngjashme Mezini dhe më pas Bezhani.

Një klauzolë kjo që duket se është vendosur qëllimshëm për t’i dhënë legjitimitet mos kontrollit të hollësishëm të dosjeve dhe mbrojtjen e shumë politikanëve të lartë që kanë qenë pjesë e strukturave ose bashkëpunëtorë të ish- Sigurimin e Shtetit./tvklan.al