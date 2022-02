Dosja “Muzin”, Berisha-Bashës: Mos mashtro me fotografi demokratët, je i pashpresë

12:31 13/02/2022

“Dosjen ma solli në zyrë ambasadori i SHBA-së, por nuk e besova”

Gjatë fjalës së tij në prezantimin e kandidatit të koalicionit “Shtëpia e Lirisë” në Dibër, ish-kryeministri Sali Berisha ka përmendur dy dosje ku thotë se Lulzim Basha është i përfshirë “nga koka tek këmbët”.

Berisha u shpreh se sa i përket çështjes “Toyota Yaris”, drejtësia belge do t’i shkojë deri në fund. Ndërsa sa i përket dosjes “Muzin”, Berisha u shpreh se dosjen ia ka sjellë ambasadori i SHBA-së, por nuk e ka besuar. Lideri historik i demokratëve i bëri thirrje Bashës që të mos mashtrojë me fotografi demokratët dhe se do të japë llogari para ligjit.

“Nuk është një betejë midis Sali Berishës dhe “Lulzim Bravës”. Jo. Pse? Nuk jam unë, nuk kam asnjë lidhje dhe s’ka asnjë njeri në botë që mund të faktojë me dosjet e tij. Jam çuditur kur e kam dëgjuar të flasë për “Toyota Yaris” dhe i kam thënë që këtë nuk mund ta bëje kurrë. Çfarë doli? Prokuroria e Krimeve të Rënda e akuzoi për dekonspiracion. Secili prej jush që do ishte akuzuar me këtë akuzë, të paktën disa vite do i kishin kaluar në qeli. Kjo dosje u mbyll nga Rama sikur të mos ishte. Kjo ka lidhje me lidhjet e Lulzim Bravës dhe lidhet Rama-Basha.

Tani vjen prokuroria belge që e ka marrë nën hetim. Ka 9 persona. Mediat belge shkruajnë se kjo aferë dëshmon lidhjet e tmerrshme të mafias me politikën në Shqipëri. Nga politikanë në Shqipëri, i vetmi që është thirrur dhe i vetmi që thirret nga prokuroria belge, është Lulzim Brava, nuk ka ndonjë tjetër. Naim, mos ndiq vallen e një të mbyturi, sepse vetëm sa u përlyen. Ju garantoj se drejtësia belge do i shkojë deri në fund këtij problemi në të cilin Lulizm Basha është i zhytur nga koka tek këmbët.

Vijmë në dosjen tjetër. Asnjë lidhje me askërrkënd përveç vetes së tij. Nick Muzin. Dosje të cilën ma solli në zyrë ambasadori i SHBA. E morën vesh gjithë shqiptarët që ma sollën në zyrë, ua tha vetë ai. Dhe unë i besoja Lulzimit dhe jo ç’thoshte ambasadori. Ndodhi që ky kishte shkelur ligjet shqiptare dhe amerikane. Tani dua t’i them këtu para jush. Bëj çdo ditë fotografi me guvernatoren, por ajo dosje do të të mbetet derisa të japësh llogari para ligjit shqiptar dheligjit amerikan. Nuk ke shpëtim, mos mashtro me fotografi demokratët, je i pashpresë”, tha Berisha./tvklan.al