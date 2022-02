Dosja “Toyota Yaris”, Berisha për Bashën: Herën e tretë do të jetë në pozita krejtësisht të tjera

12:00 15/02/2022

Në takimin me fermerët e Ana Malit, Sali Berisha ka prezantuar kandidatin e PD-së në Shkodër, Bardh Spahinë. Gjatë fjalës së tij, ish-kryeministri i vendit ka lëshuar akuza Bashës përsa i përket dosjes “Toyota Yaris”.

Sali Berisha: Në këtë betejë ne përballemi me qeverinë e Edi Ramës, por edhe me Lul bravës që Rama i ka dhënë logon tonë. Tani votimi në logon e PD është votë e humbur sepse Rama ia ka dhënë me gjykata. Logoja, e cila duhet votuar më 6 Mars është “Shtëpia e Lirisë” dhe kandidati ynë, Bardh Spahia. Unë ju garantoj ju se Bardh Spahia do të bëjë çdo përpjeke për ta ndryshaur për mbarë jetën tuaj.

Lul brava, ky njeri ka dalë me afera të mëdha biznesi dhe të tjera me qeverinë. Kush është kandid i bravës në Durrës? Ai që ka monopolin e shërbimeve të porteve nga Saranda në Shëngjin, nga Edi Rama me firmën e Edi Ramës. Tani ju garantoj që ose i ka dhënë një valixhe me euro ose është shitur krejtësisht nga ai sepse monopoli është i paligshëm. Ai, kandidati i Lul bravës e ka monopol. Plus pastaj nga bashkëpunimi i tyre në port. Kanë marrë 800 mijë metra katrorë së bashku dhe nga një kompani ofshorë do të sjellin 2 miliardë euro, të gjitha para droge. Arabi ishte ndërtues, e mori kompaninë dhe ia shiti tek kompania Basha-brava, bashkëpunime që na çojnë drejt greminës. Ky është i vetmi politikan me dy hetime ndërkombëtare, nëse ti zyrtar nisesh dhe konspiracionon operacionet belge dhe shqiptare, ligjet e këtyre vendeve të kërkojnë. Edi Rama ia mbylli dosjen, belgët nuk ia mbyllin. Herën e tretë ai do të jetë në pozita krejtësisht të tjera. Kjo është një çështje mes pluralizmit të vërtetë dhe pseudo-pluralizmit . Unë kam besim se me 6 Mars do të votoni të gjithë për këtë logo “Shtëpia e Lirisë” e Bardh Spahisë./tvklan.al