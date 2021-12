“Dosjen e ke mbyllur duke e lënë veten peng”, Berisha: Basha e qepi gojën në Kuvend kur flitej për larjen e parave

18:19 03/12/2021

Foltorja shkoi sot në Bilisht ku Berisha pati një takim me demokratët e këtij vendi.

Në fjalën e tij, Berisha ka thënë se si ka mundësi që Basha nuk foli në Kuvend kur flitej për ligjin “Toyota Yaris” ose siç e quan ai, atë të larjes së parave.

Sali Berisha: Në parlament u votua me 110 vota. Po çfarë u votua me 110 vota?! Votuan bashkë, nuk merrej vesh më, me urdhër të Bashës. U votua kontrata për vaksinën, një kontratë e kritikuar nga mediat botërore, kryesisht për Shqipërinë.

Më interesant ishte ligji i dytë, “Toyota Yaris” ose ta quajmë ndryshe “Dosja Muzinë”, ligji i larjes së parave. Në vend që ai ligj të shoqërohej me dhjetra amandamente, peng-kryetari detyroi grupin që të votojë për ligjin. Po pse thoni ju? Sepse ç’është e vërteta, ai u akuzua nga prokuroria shqiptare për larje parash me “Dosjen Muzinë” dhe shiko çfarë ndodh? Shkoi në Gjykatë të Apelit, ndërhyri me të gjithë forcën Edi Rama, e mbylli, por një mbyllje turpi. Dosja e peng-kryetarit nuk u dërgua në Gjykatë në shkelje flagrante të ligjeve të vendit. Dosja në thonjëza të kundërshtarit të Edi Ramës u varros në Apel duke shkelur ligjet e vendit, ndaj edhe kryetari dje që flitej në parlament për larjen e parave e mbylli gojën, e qepi. Dua t’i them zotërisë së tij, dosjen e ke mbyllur duke e lënë veten peng./tvklan.al