Dosjet e komunizmit/ Rama-Bylykbashi-Alibeaj replika në Parlament për ish-spiunët

23:39 20/10/2022

Kuvendi i Shqipërisë u përfshi nga replikat në orët e vona të mbrëmjes të së enjtes teksa po diskutohej për amendimin e ligjit të hapjes së dosjeve të komunizmit dhe të ish-bashkëpunëtorëve të Sigurimit të Shtetit për të mos qenë sekret.

Në fjalën e tij të parë nga foltorja e Kuvendit, Rama tha se më e keqja e komunizmit është pjesa komuniste anti-komuniste, duke shtuar se në këtë proces i solli politikani me iniciale I.M.

Nga ana tjetër, Enkelejd Alibeaj i PD u shpreh se dosjet duhet të ketë një qëndrim moral për këtë proces, dhe jo të jetë indicie nga një person i vetëm.

Ndërsa deputeti demokrat Oerd Bylykbashi sfidoi Kryeministrin Edi Rama nëse do ta votojë ligjin e lustracionit kur PD ta paraqesë në Kuvend.

Kryeministri Edi Rama: Komunizmi ka bërë shumë të këqija por një nga të këqijat më të mëdha e ka bërë pas vdekjes duke pjellë komunistët anti-komunistë.

Duke dëgjuar disa parafolës që flisnin sikur sapo kishin dalë nga ndonjë kamp internimi, m’u kujtua At Zef Pllumi, që më tha ‘ndonjëherë do të dish kush ka bashkëpunuar më shumë me ta? Dëgjo se kush ulëret më shumë kundër tyre’.

Dhe kjo është tmerrësisht e vërtetë. Mjafton të marrësh ulëritësin nr.1 sepse nuk do që këtu të hapen këto dosjet e mbrojtura nga SHIK dhe të kujtosh sa shumë ka folur me ulërima kundër komunizmit duke pasur 8 vjet rresht mundësinë për të hapur dosjet dhe nuk e bëri. Ai lustracioni nuk është asgjë tjetër përveç se një truk për të mos i hapur kurrë dosjet sepse është akt barbarie anti-kushtetuese dhe anti-europiane që është rrëzuar kohë përpara se sa ta tentonte pjella anti-komuniste e komunizmit, domethënë partia e lavdishme demokratike nga Gjykata e të Drejtave të Njeriut. Ai lustracion është njësoj si klithmat për të mbrojtur Kosovën shoqëruar me thikën m’u në KiE dorë për dore me delegacionin rus për të votuar atë rezolutën e tmerrshme.

Ai lustracioni është fiks si kjo pamja këtu në sallë. Ku janë ata në emër të të cilëve flet me sofizmin e lavdërueshëm që të bardhën e bën të zezë dhe të zezën të bardhë dhe u fut në mes ca norma dhe parime të një avokati të spikatur. Ku e ke non gratën? Pse nuk vjen këtu ta votojë heqjen e nenit nr.4 dhe t’i hapi rrugën hapjes së dosjeve të cilat janë dosje personash me rëndësi që nuk hapen dot sepse siç thotë edhe Autoriteti i Dosjeve, se ju që ulërinit më shumë i mbanit mbyllur dosjet. Dosjet janë hapur që në 2015, ka vetëm një kategori dosjesh të pahapura që janë disa figura të rëndësishme të shtetit që rezultojnë në dosjet e ish-Sigurimit të Shtetit.

Shtetasi I.M. me të cilin jeni futur në rubla çorba, dëshiron ta dish? Se mbase nuk është ai. Pse të shkojmë në Gjykatë të Lartë por heqim këtë nenin. Pse mos ta hapim? Ka që në 2015 që të gjithë pa përjashtim viktimat e persekutimit komunist kanë të drejtën të shkojnë të bëjnë kërkesën dhe të marrin dosjen e tyre. Por dhe aty ka një kufizim që e heqim sot me propozim të bërë jo nga ne, për të deklasifikuar sekretet shtetërore të kohës së komunizmit. Pse nuk vjen këtu partia e liries që të votojmë? Sepse është pikërisht ajo parti bashkë me atë parti që nuk e kanë dashur kurrë hapjen e dosjeve, që nuk e kanë dashur hedhjen dritë mbi të gjitha dosjet sepse kanë dashur që hijet të vazhdojnë të vijnë vërdallë.

Falë komunizimit, lulëzon gjithë prej 32 vjetësh një shkollë oratorie që patën rastin dhe sot ta shohim. Dalin këtu njerëz që nuk kanë lidhje dhe flasin sikur u ka rënë mbi kokë presekutimi komunist. Komunizmi ka vdekur, ka kohë, ajo që vazhdon dhe jeton është pjella e ligë e komunistti anti-komunist si frymë dhe si qasje që torollis gjithë dynjanë ndërkohë që këtu është shumë e thjeshtë: Hiqet një pengesë dhe të gjithë figurave të Sigurimit të Shtetit ju hapen dosjet që janë mbajtur mbyllur në kohën e SHIK dhe SHIK i ka ndarë punët, i ka mbuluar ata që i duheshin për të krijuar të gjithë këtë vorbull.

Prandaj është shumë e thjeshtë: Ne këtu në këtë proces na solli shtetasi I.M, doli një I.M, u mbush dynjaja me fjalë, u pa që nuk merrej dot vesh se kush është ky, a është I.M që ju shkoin mendja atyre që ju shkon për keq dhe thjesht u mor vesh se ka një pengesë për shtetasin I.M. Të hapet gjithë kjo kategori dosjesh dhe të lehtësohen të gjithë. Ku ta gjejmë që të marrim një përgjigje, dhe larg qoftë të mësojmë se I.M e kemi pasur 30 vjet merre dhe ngjite ku ka pasur vend në piramidën shtetërore. Larg qoftë të jetë ai. Kështu që, shumë e thjeshtë, kot e komplikojmë dhe kjo është një tjetër arsye për ta parë se kush është kush në këtë teatër të madh.

E para, non grata bashkë me krahun radikal antijuridik nuk është këtu sot, kanë marrë arratinë sepse sa dëgjojnë hapje dosjesh e kanë të pamundur të dëgjojnë. Si mund të ju thuash shqiptarëve “luftojmë për dinjitet” kur vetë i shmangesh ballafaqimit për dinjitet. Kur ju thotë shqiptarëve bashkohuni për dinjitet, nëse ka respekt për fjalën dinjitet thotë menjëherë se ky që kam në krah është me dinjitet apo jo. Mbështesin shtestasin I.M., nëse është ai që thonë gojët e liga, unë shpresoj që jo. Sa më shumë ulërini kundër komunizimit, aq më shumë jeni të përzier me komunizmin. Ti Oerd nuk ke lidhje me komunizmin, por ke një lidhje me një pjellë të komunizmit. Të lutem mos ik pa e votuar se pastaj i bie që nuk ke më as ti asnjë lloj dinjiteti në rast me veten dhe të gjithë dinjitetin ia ke dorëzuar komunizmit anti komunist.

Enkelejd Alibeaj: Ky moment solem sot i miratimit të këtij ligji edhe me votën tënde, por edhe me votën e këtyre këtu, në fakt kërkon moralitetin pas tij, është akt moral dhe si akt moral nuk do të duhej të ishte as në diskutimet këtu të futej në ca kurthe të vogla të luftës politike apo luftës meskine politike, por ti thua se e ke për I.M. Të hapen dosjet për I.M, për E.A. për E.R dhe këdo tjetër, ky është qëndrimi moral, nuk ke pse e bën pis duke treguar motivin e vërtetë të shtysës tënde për të votuar këtë gjë. Këtë duhej ta ruaje në një moment të tillë solemn. Do të doja të sqaroja publikun se po arsyeja e pozicionimit tonë, qëndrimit tonë në këtë çështje të rëndësishme është për t’i bërë një shërbim shqiptarëve dhe jo një luftë politike këtu.

Oerd Bylykbashi: Komunizmi vërtetë ka vdekur, por s’kanë vdekur kriminelët e komunizmit, janë akoma gjallë. Janë gjallë, kanë ardhur dhe këtu në Parlament. Kanë drejtuar Parlamentin. I ke në sistemin e drejtësisë, i ke patur dhe në kabinet. Në Çeki është bërë lustracion dhe propozimet tona atë kanë ndjekur. Gjermania vazhdon sot e kësaj dite dënon dhe 90-vjeçarë për krime kundër njerëzimit. Ne i kemi më të rinj dhe vazhdojnë të jenë në karriget e këtij Parlamenti, qeverisë apo të gjyqësorit. Unë këtu bashkë me kolegët e mi do të na shihni të votojmë me 3/5 një ligj, ligjin e lustracionit, atë ditë do shihemi në sy dhe nuk do ketë aq shumë rëndësi oratoria. Unë e kam në një formë, z.Kryeministër e keni në një formë tjetër. Ajo që të them është, atë ditë do shihemi në sy, do ta votosh lustracionin dhe drejtësinë për shqiptarët, kriminelët, për krimet e komunizmit që mos vijnë në këtë sallë dhe në organet e pushtetit. Atë ditë matesh sa ke bërë ti e ke ndarë shpirtin nga e keqja e komunizmit.

Kryeministri Edi Rama: Bir selman i nënës. Me kë të merrem më parë tani. Ti do më testosh mua? Për çfarë? Unë testin e parë e kam bërë kur kam nxjerrë bashkë me Ardian Klosin, Kasem Trebeshinën nga shtëpia, i pari i burgosur politik i regjimit komunist që u shfaq në publik. Unë e ka bërë testin tim kur në sallën e Institutit të Arteve u kemi thënë njerëzve që firmosni këtu një peticion për lirimin e të burgosurve politik. Atë peticion Rilindja juaj Demokratike nuk e botoi. Dhe e kam takuar non gratën tuaj përpara jush. Kur kemi qenë me Kasem Trebeshinën dhe Ardian Klosin tek stadiumi. Mua s’më thirri partia juaj, se me partinë tuaj i ndava rrugët. Mua më etiketuan të dyja palët edhe ajo e punës edhe ajo e anti-komunistëve komunist, fashist. Dhe non grata juaj nuk donte të na linte të flisnim. Tha nuk mund të flasin këtu ata që duan të nxjerrin llumin nga burgjet. Keni vite të tëra që jeni zhytur që jeni bërë pjesë e atij llumi saqë nuk kuptoni fare çfarë thoni. Pse nuk i hapët ju dosjet? Për cilën propagandë komuniste flet ti? Juve ju jep punë Enver Hoxha, drejtorët e kampeve, ju japin punët xhahilat, por pa ata ju do ishit të papunë, sepse nuk do ekzistonte njëherë ai non grata juaj. Ai është pjella e asaj partie dhe atij barku. Ai importoi mënyrë tinëzare të pabesë thua një gjë, mendo një gjë, dhe bëj një gjë tjetër fare.

Njeriu që i lëpihej një nga një për t’u futur te blloku, drejton Partinë antikomuniste në Shqipëri. Fjalia që unë i kam thënë para se të ikja ishte ore ju që jeni disa figura i keni dorëzuar teserat e Partisë së Punës? Kapuni fort pa dinjitetit. Jeni në adresën më të gabuar, sepse po t’i hyjmë dhe më thellë mirë që në retorikën anti-komuniste jeni një tmerr, jeni një turp. Për ju kjo puna e komunizmit është si doping. Jeni komplet pjella të pjellës së komunizmit. Për testin, në test nuk jam unë në këtë rast, në test jeni ju, dhe testin ju e keni humbur sepse keni hyrë në një histori që kush tregon më shumë anti-komunizma, jeni të mbaruar që të gjithë por të paktën respekt…mjerë ju, lum komandanti legjendar që ju ka ju.