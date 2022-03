Doza e tretë e vaksinës në RMV

17:18 21/03/2022

Ngrihen 14 pika të lëvizshme për imunizimin e popullsisë

Banorët po presin radhë për t’u vaksinuar në pikën e vaksinimit në Shuto Orizare. Kryesisht të moshuar të cilët po e marrin dozën e tretë të vaksinës anti-Covid. Suzana Mustafa së bashku me burrin e saj po e marrin buster dozën.

Cilën dozë po merrni?

-Dozën e tretë.

Si ndjeheni?

-Mirë.

Përse vendosët të vaksinoheni?

-Që të jemi shëndosh e mirë që të më mbrojë nga virusi korona.

-Duhet të vaksinohemi, jemi të sëmurë dhe kemi frikë nga virusi.

Si jeni ndjerë pas vaksinimit?

-Kur mora vaksinën kisha shtypjen e lartë dhe kisha temperaturë 3 ditë, pastaj isha mirë.

Ministri i Shëndetësisë, ambasadorja e SHBA-ve, përfaqësues të USAID-it dhe UNICEF-it erdhën në pikën e vaksinimit për të parë nga afër interesimin e qytetarëve për vaksinim. Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali tha se pikat 14 pika mobile të vaksinimit janë hapur në ato komuna ku interesimi për vaksinim është më i ulët.

“Komuna e Shutkës është përzgjedhur rastësisht. Nuk ka ndonjë arsye të veçantë. Kemi 14 pika të vaksinimit, pika mobile, 8 urbane dhe 6 rurale. Kryesisht këto pika mobile të vaksinimit i kemi zgjedhur në bazë të numrit të ulët të interesimit për vaksinim”.

Kryetari i Komunës së Shuto Orizares Kurto Dudush tha se edhe banorët të cilët nuk kanë dokumente personale mund të vaksinohen.

“Edhe ata që nuk kanë dokumente do të mund të vaksinohen”.

Karvani është mbështetur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), USAID-it dhe UNICEF-it.

“Jemi partner në këtë projekt për t’u ofruar qytetarëve të vaksinohen, por edhe t’u ndihmojmë qytetarëve të informohen mirë për rëndësinë e vaksinimit me profesionist të kësaj fushe. Do t’i inkurojoj qytetarët të vaksinohen”.

“Pse numri i infektimeve dhe rasteve të vdekjes janë ulur. Duhet të keni parasysh se javën e kaluar ka pasur pesë viktima dhe pesë familje që i kanë varrosur të dashurit e tyre. Me vaksinimin duam që ta anashkalojmë këtë”.

Vaksinimi mobil do të zgjasë deri me 3 prill ndërkaq do të përfshihen komuna Shuto Orizare, Kratovë, Radovish, Strumicë, Novosellë, Shkup (përballë Ist Gejt Moll), Kumanovë, fshati Matejç në Likovë, Haraçinë, fshati Sandevë në Çucer Sandevë, Zelenikovë, fshati Negotinë në Vrapçisht, Kërçovë dhe Strugë. Pikat e vaksinimit do të jenë të hapura katër orë në ditë.

Tv Klan