Draghi u mërzit se nuk iu përgjigj në telefon, Zelenskyy nuk kursen ironinë: Herën tjetër po shtyj luftën

15:44 25/02/2022

Kryeministri i Italisë Mario Draghi nuk dukej i kënaqur në deklaratën e tij publike sot në Twitter. Sipas një reporteri italian, kryeministri shkroi se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy nuk iu përgjigj telefonatës së tyre të përcaktuar në axhendë.

Italian PM Draghi: “President Zelenskyi told us that he is hiding somewhere and that Ukraine has no more time. He was supposed to attend a phone call at 9.30am but he couldn’t make it”

“Presidenti Zelenskyy na tha se po fshihet diku dhe se Ukraina nuk ka më kohë. Ai supozohej të përgjigjej në një telefonatë në orën 09:30, por nuk e bëri”.

Nga ana tjetër, Zelenskyy, i cili është edhe shënjestra kryesore e qeverisë rusë, nuk ngurroi t’i kthente një përgjigje ironike kreut italian.

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.