Drake ‘martohet’ me 23 vajza

Shpërndaje







21:40 19/06/2022

Drake nuk martohet me një, por me plot 23 vajza për këngën e titulluar “Falling Back”. Në hyrje të videos, ai shfaqet duke marrë disa këshilla nga ish-partneri i Khloe Kardashian, basketbollisti Tristan Thompson në ditën e tij të dasmës.

Ylli i NBA e pyet Drake nëse është “gati” për këtë vendim të rëndësishëm në jetën e tij dhe reperi amerikan e siguron atë që është i bindur për një hap të tillë. Ai më pas qëndron në altar gati për t’u thënë “PO” 23 nuseve të tij të ardhshme. Gjatë betimit ai nuk harron që edhe t’ju vendosë unazat.

Ata më pas shkojnë në festën e madhe dhe gjatë asaj kohe Drake zbret në pistën e vallëzimit me 23 gratë e tij të reja, të cilat secila pozojnë për portretet e dasmës së tyre. Artisti ka publikuar albumin e shtatë me gjithsej 14 këngë ku në mesin e tyre ka edhe shumë bashkëpunime me artistë mjaft të njohur.

Klan News