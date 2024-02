DRAP Lezhë, çerdhe paligjshmërie, funksionarët si në çifligun e tyre

Shpërndaje







21:26 08/02/2024

Në 16 dhjetor 2023 gjykata e shkallës së parë Shkodër shpalli fajtor Bardhok Pulajn, ish-drejtor i DRAP, drejtor shkolle në Gjadër-Lezhë, për veprën penale “shpërdorim detyre”. Por Pulaj vijon punën si drejtor në shkollë.

Emisioni “Stop” në Tv Klan u interesua në DRAP, ku mësoi që nuk kanë dijeni për këtë vendim, të cilin do ta zbatojnë duke pezulluar Bardhok Pulajn.

Gazetarja: Ju nuk keni asnjë lloj dijenie për procesin gjyqësor?

Juristja DRAP Lezhë: Asnjë lloj dijenie dhe as nuk jemi palë. DRAP-i nuk është palë.

Gazetarja: Në kushtet kur ne ju vëmë në dijeni që ka një vendim gjyqësor për këtë drejtues, a duhet të kishim pezullim?

Juristja DRAP Lezhë: Atëherë, në qoftë se në institucion, te zyra e protokollit, po flas, vjen nga gjykata apo një shtetas, patjetër, që DRAP-i duhet të vijojë pastaj me çfarë parashikon legjislacioni në fuqi.

Gazetarja: Çfarë parashikon në këto raste?

Juristja DRAP Lezhë: Eshtë ligji 69 i ndryshuar, ka vendimarrje të kësaj natyre dhe është marrë një masë sigurimi, vijohet me pezullimin e marrëdhënieve financiare të këtij shtetasi dhe të detyrës deri në marrjen e një vendimi të formës së prerë nga ana e gjykatës.

Por nuk mbarojnë me kaq shkeljet në DRAP Lezhë. Tek burimet njerëzore është akoma Pashk Alia me shkollim Ekonomi Agrare. Drejtoresha Blediana Nika, e shkollës “Jordan Misja” në Shkodër, është marrë nga rruga dhe është bërë drejtoreshë. Shkelje tjetër është sistemi i pikëzimit me 115 pikë, kur pikët maksimale do të ishin 50.

Emisioni “Stop” shkoi në DRAP Lezhë për të takuar drejtuesin Hasan Muça, por arriti të kontaktonte me të vetëm përmes celularit.

Hasan Muça, drejtor DRAP Lezhë: Alo! Mirë! Si kalove ti? Tani unë jam në Kukës, se kam analizën.

Gazetarja: Kur do mund të lëmë një takim, të vij unë dhe të kem nderin të takohemi nga afër.

Hasan Muça, drejtor DRAP Lezhë: Të lutem motra ime, në bazë të Ligjit për Informimin, më bëni një kërkesë dhe unë jam i detyruar, që t’ju kthej përgjigje brenda afateve kohore.

Gazetarja: Ashtu siç jeni i detyruar edhe të më prisni në një takim.

Hasan Muça, drejtor DRAP Lezhë: Ju lutem më bëni kërkesën, sipas ligjit për të drejtën e informimit dhe unë do ju kthej përgjigje!

Gazetarja: Drejtor, jeni i detyruar të më prisni në një takim që unë po e kërkoj.

Hasan Muça, drejtor DRAP Lezhë: E nderuar! Më bëni kërkesë dhe unë do ju kthej përgjigje!

Gazetarja: Jo, nuk dua të bëj kërkesë, dua takim me ju!

Hasan Muça, drejtor DRAP Lezhë: Të lutem, bëj kërkesën!

Gazetarja: Nuk bëj kërkesë, dua takim.

Hasan Muça, drejtor DRAP Lezhë: Domenikë! Tani po futem në takim!

Gazetarja: Takim të mbarë!

Hasan Muça, drejtor DRAP Lezhë: Të përshëndes, më bëni kërkesën ju lutem, unë do përgjigjem!

Gazetarja: Jo, s’ka kërkesë.

Ndriçim Mehmeti, ekspert i çështjeve të arsimit, i konsideron të paprecedenta dhe në paligjshmëri të thellë shkeljet në DRAP Lezhë e i bën thirrje KLSH-së të shkojë për kontroll në këtë institucion.

Ndriçim Mehmeti: Me një fjalë quhet paligjshmëri e thellë, e paprecedentë dhe e pakrahasueshme me rastet që ju keni… E para njëherë, një drejtor shkolle jo me vendim të shkallës së parë, por sikur të kishin nisur hetimet, ai do të pezullohet, do të kërkonte vetë vetëpezullim. E dyta, merret një drejtues shkolle që nuk ka asnjë përvojë në arsim ndërkohë që nga njëra anë trumbetohet që ne do marrim më të mirët, tani sundon meritokracia, vendosën vetë shkollën e drejtorëve, vendosën vetë disa kritere si do bëhej drejtor dhe i shkelën me këmbë. Nuk ka pikë. Pikët janë 50. Nuk ka 115. Po ashtu ka kritika të forta dhe ka dyshime të forta edhe për disa burime të tjera kështu që tani nuk ngelet asnjë gjë tjetër përveçse atje të shkojë Kontrolli i Lartë i Shtetit sepse Ministria e Arsimit i di, dhe institucionet e tjera, dhe t’i vënë pikat mbi “i”./tvklan.al