Drejt ndarjes me partnerin, Adelina Tahiri rrëfehet si asnjëherë më parë ekskluzivisht për “Zemër Luana”

00:02 16/01/2023

Adelina Tahiri ishte një nga të ftuarat e mbrëmjes së sotme në spektaklin e argëtimit “Zemër Luana” nën autorësinë dhe moderimin e Luana Vjollcës në televizionin Klan.

E vendosur përballë sfidës së zemrës me pyetje mjaft pikante rreth dashurisë e marrëdhënien me bashkëshortin e saj, Adelina surprizoi të gjithë publikun me deklaratat e saj.

Këngëtarja i habiti të gjithë teksa në sfidën e zemrës zbuloi se ajo dhe bashkëshorti i saj nuk janë në momentin më të mirë të marrëdhënies së tyre, madje mund të vijë edhe ndarja nëse situata mes tyre vazhdon kështu.

Pjesë nga biseda

Olsi Byluku: “Cilin do veçoje si momentin më të keq në marrëdhënien tuaj 9 vjeçare? Na thuaj momentin”

Adelina Tahiri: “Ndoshta për momentin!”

Bes Kallaku: Na trego një rast që ke menduar ndarjen?

Adelina Tahiri: “Gjithë ne qe jemi cifte qe kemi kaluar një periudhe te gjatë bashke ka momente edhe kur zihemi dhe kur themi eshte fundi dhe asnjëherë nuk ndodh ajo. Por që ta mendoj, ta mendon ndarjen; nga e mira askush nuk ik realisht. Ndaj nuk e kam menduar ndarjen, por edhe mund të vijë!”

Menjëherë pas kësaj sfide Adelina shtoi duke thënë: “Kur jam keq s’mund të them që jam mirë!”, duke deklaruar që po e vuante këtë moment./tvklan.al