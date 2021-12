Drejt ndeshjeve të fundit për vitin 2021

Shpërndaje







18:20 20/12/2021

Dervi Partizani-Tirana dhe sfida direkte në javën e 15

Në ndeshjet e javës së 14 të kampionatit shqiptar të futbollit, Laçi u fut në zonën europiane, duke u rreshtua mes skuadrave të mëdha. U regjistruan fitore të mëdha të Tiranës ndaj Teutës kampione dhe një sukses me karakter dhe personalitet i Kukësit ndaj Partizanit.

Viti kalendarik 2021 mbyllet me ndeshjet e javës së 15 që do të luhen këtë mesjavë. Disa përballje direkte si Vllaznia-Kukësi që ndahen vetëm nga 3 pikë në renditje, apo Dinamo-Skënderbeu që janë me pikë të barabarta.

Por kryendeshja e kësaj jave dhe e përhershme e kampionatit shqiptar është Partizani-Tirana.

Ashtu si në fazën e parë, të kuqtë kërkojnë një fitore që do të sillte kthesën drejt rezultateve të mira në përpjekje për të kapur vendet europiane.

Një 3-pikësh në përballjen me bardheblutë do t’i bënte mirë skuadrës së Ilir Dajës para pushimeve të dimrit. Por nuk do të jetë e lehtë pasi Orges Shehi dhe ekipi i tij e treguan qartë se këtë sezon nuk lëshojnë lehtë. E treguan këtë edhe në ndeshjen me Teutën, me qartësi, saktësi dhe mbi të gjitha si suksesi në një provim të rëndësishëm drejt objektivit madhor.

Tv Klan