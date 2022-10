Drejt përfundimit Spitali i Sëmundjeve të Brendshme në QSUT, Rama: Do të ngrejë më tutje nivelin e shërbimit shëndetësor

Shpërndaje







19:26 05/10/2022

Spitali i ri i Sëmundjeve të Brendshme në QSUT është drejt përfundimit.

Kryeministri Edi Rama së bashku me Ministren e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu kanë qenë në ambientet e këtij spitali për ta inspektuar.

Në postimin e tij në Facebook, ku shoqëron pamjet nga inspektimi i spitalit, Kryeministri Rama shkruan se ky spital do të ngrejë më tutje nivelin e shërbimit shëndetësor publik me standarde evropiane.

“Drejt përfundimit investimi më i madh i këtyre tre dekadave në shëndetësi. Spitali i Ri i Sëmundjeve të Brendshme në QSUT, me 350 shtretër të rinj, i cili do të ngrejë më tutje nivelin e shërbimit shëndetësor publik me standarde evropiane”, ka shkruar kryeministri Rama në Facebook.

/tvklan.al