Pas përcjelljes për në banesën e fundit të Papa Françeskut, Kolegji i Kardinalëve pritet të nisë përgatitjet për zgjedhjen e kreut të ri të Selisë së Shenjtë. Rregullat parashikojnë që Papa i ri të zgjidhet maksimalisht brenda 20 ditëve pas vdekjes së atij në detyrë.

Në ditët në vijim, rreth 220 kardinalë nga 90 vende të botës do të mblidhen kishën e famshme të njohur si Kapela Sistine për të marrë pjesë në Konklavë. Siç shpjegohet edhe nga vetë emri që rrjedh nga latinishja, ata do të mbyllen aty duke ndërprerë çdo kontakt me botën e jashtme deri në përzgjedhjen e Papës së ri, që me shumë gjasa do të ndodhë në fillim të muajit të ardhshëm. Të drejtën e përzgjedhjes e kanë 120 kardinalë nën 80 vjeç. Ata mbi këtë moshë mund të zgjidhen në postin e kreut të Selisë së Shenjtë ose të japin këshilla për kandidatët.

Në përgjithësi, nevojiten 2 deri 5 votime për zgjedhjen e një Pape të ri, që lajmërohet nga dalja e tymit të bardhë. Dy të tretat e kardinalëve pjesëmarrës janë zgjedhur nga Papa Françesku gjatë 10 viteve të fundit dhe reflektojnë në shumicë vizionin e tij për një kishë më gjithëpërfshirëse.

Në këto kushte Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin mund të jetë një nga pretendentët kryesorë. 70-vjeçari konsiderohet si figura që përbashkon progresistët dhe konservatorët në rangjet e larta të katolicizmit. Që prej 2013-ës, ai ka qenë një prej njerëzve më të afërt të Papa Françeskut dhe jo pa qëllim është etiketuar si zëvendës-Papë.

Nëse zgjidhet Pietro Parolin do ua rikthejë italianëve papatin, pas gati gjysmë-shekulli të kryesimit të papëve nga vende të tjera. Ndër të tjera është shquar edhe për aftësitë e tij neogciuese të palëve në konfliktet botërore. Pretendentë janë shumë kardinalë të tjerë, përfshirë edhe kreun e kolegjit të kardinalëve Giovanni Batista Re që drejtoi meshën e lamtumirës këtë të shtunë.

Mes disa kandidatëve janë edhe kardinali filipinas 67-vjeçar Luis Antonio Gokim Tagle, i cili mund të jetë Papa i parë aziatik dhe Peter Koduo Appiah Turkson 76-vjeç nga Gana, që mund të jetë afrikani i parë në kishën katolike.

