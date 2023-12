“Drejtësia shqiptare është në shkelje”, Sadushi: Pengesa më e madhe vitet 2017 dhe 2018, shkak numri i lartë i çështjeve të depozituara

10:52 29/12/2023

Kryetari i Gjykatës së Lartë, Sokol Sadushi gjatë konferencë për mediat në ambientet e gjykatës ditën e sotme u shpreh se pengesa më e madhe për gjykimin e çështjeve tej afatit janë vitet 2017 dhe 2018 dhe kjo për shkak se në këto dy vite ka një numër të lartë të çështjeve të depozituara.

“Unë e përmenda, nëse do të bëj një llogaritje do të kuptojmë se me një numër më të vogël se 18 gjyqtarë nga vitit 2020-2023 ne kemi arritur të heqim mbi 24 mijë çështje dhe jam i bindur se nuk do të duhen 3 vjet. Unë premtoj dhe shpresoj një 2-vjeçar. Ne kemi pengesën më të madhe vitin 2017 dhe 2018 sepse ka një numër të lartë të çështjeve të depozituara me përjashtim të Kolegjit Penal i cili po kalon vitin 2019 dhe Kolegji Administrativ i cili për disa muaj kalon në vitin 2018. Kolegji Civil është në vitin 2017. Nëse arrijmë të heqim fluksin më të madh të viteve 2017 dhe 2018 do të shikoni se vitet tjera do të kalojnë shumë shpejtë dhe besoj që dy vite do të jenë të mjaftueshem dhe që të arrish të bësh një ulje të tillë besoj se duhet të vlerësohet.”

Gjithashtu Sadushi pranoi se drejtësia është në shkelje për gjykimin e çështjeve tej afatit të caktuar dhe se kjo është një fakt i cili nuk mund të fshihet.

“E ka marr Shqipëria një goditje nga gjykata e Strasburgut ku ka evidentuar gjykimin e çështjeve tej afatit të caktuar. Vetë gjykata e Strasburgut e ka pranuar situatën në të cilën është Shqipëria, por nuk mund të justifikohet që qytetari të mos marrë një përgjigjë. Nga ai moment kanë vënë re një tendencë pozitive nga ana e sistemit të drejtësisë për të shkuar drejt një ulje të numrit të çështjeve. Gjithsecili nga gjyqtarët ka përgjegjësinë e vetë për të bërë maksimumin e mundshëm që çështja të gjykohet brenda afatit. Unë e thash në jemi në shkelje për gjykimin e çështjeve tej afatit, dhe nuk kemi pse ta fshehim sepse është një fakt, por ka edhe një problematik, ama ka edhe një lloj angazhimi maksimal të sistemit të drejtësisë për të shkuar drejt një ulje të këtyre çështjeve që po i tejkalojnë afatin e shqyrtimit të tyre./tvklan.al