Drejtoresha refuzon fëmijën në çerdhe, por kur shkon gazetarja… (Video)

Florida Karai u ankua në emisionin “Stop” se nuk i regjistrojnë djalin 17 muajsh në çerdhe. Ajo u shpreh se është sërish në pritje të ëmbël dhe e ka të pamundur të përballojë mbajtjen e dy fëmijëve të vegjël, ndaj çerdhen e ka domosdoshmëri.

“Së shpejti pres një foshnje, një ëngjëll. Kam dhe një fëmijë 17 muajsh. Por unë nuk jam në gjendje t’i përballoj të dy. Iu drejtova çerdhes numër 35 “Filizat”, që është pak më poshtë lagjes ku unë banoj. Më kërkuan disa dokumente dhe më thanë që çdo gjë do të shkojë në rregull. E kam regjistruar që në 22 Qershor dhe më thanë që në fillim ose në mes të gushtit të interesohesha nëse ishte regjistruar”, tregoi Florida.

Drejtoresha e çerdhes numër 35, “Filizat” vijonte t’i thoshte se nuk kanë shkuar listat e plota të regjistrimeve. Por denoncuesja u shpreh se në këtë çerdhe janë regjistruar edhe banorë të lagjeve të tjera të Tiranës.

“Unë dyshoj që ajo as me listat që do të vijnë në Shtator nuk ka për të ma regjistruar”, tha e zhgënjyer Florida Karai.

Ndaj kamera e fshehtë e emisionit “Stop” sëbashku me denoncuesen u përballën me drejtoreshën e çerdhes, e cila tha se emri i djalit nuk është në listën e regjistrimeve dhe se nuk ka shtretër.

Drejtoresha e çerdhes – Si je? Si kalove? Si ke qenë?

Qytetarja – Mirë!

Drejtoresha e çerdhes – Hë! Më thuaj!

Qytetarja – Tani, unë kam ardhur për djalin se s’më premton më as koha, s’kam kujt t’ja lë dhe as nuk ka kush të më interesohet më për të.

Drejtoresha e çerdhes – Po mirë, tani ça kërkon prej meje? Mua më ka ardhur një listë e tillë. Shikoji! Hidhi një sy! Nëqoftëse është emri i djalit tënd, urgjentisht do fillojë çerdhen.

Qytetarja – Unë jam dakord, po tani që nuk ka dal emri ça mund të bëj unë? Sepse kur kam ardhur në fillim më kanë thënë se 90 përqind e sigurt…

Drejtoresha e çerdhes – Këtë po më diskutoje edhe në telefon. Mua ça më kanë ardhur, i kam respektuar rregullat e drejtorisë. Kaq kapacitet ka çerdhja. Nëqoftëse do lirohet ndonjë dhomë, më mbrapa do të marrim në telefon. Kaq vende të lira janë. Kaq fëmijë ikin në kopsht.

Qytetarja – Si i bëhet se as vitin tjetër, do bëj sivjet dhe ta regjistroj pas dy vjetësh unë?

Drejtoresha e çerdhes – Jo, jo! Nuk të thashë ta regjistrosh tani dhe të vijë pas dy vjetësh. Unë po të them që kapacitetet për në këtë çerdhe kaq janë. Shumë vështirë është për krevate, për vende, shumë vështirë është…

Por kur përballet me gazetaren e emisionit “Stop” drejtoresha ndryshon 180 gradë pozicionin. Sipas saj, askush nuk është refuzuar dhe kapaciteti i çerdhes është i mjaftueshëm.

Drejtoresha e çerdhes – Në fazën e përgatitjes jemi, po presim urdhrin kur do vijë kontigjenti i ri i fëmijëve. Ka ardhur një pjesë e listës së regjistrimeve të reja. Presim edhe një listë tjetër.

Gazetarja – Deri në këto momente sa është numri i fëmijëve të regjistruar?

Drejtoresha e çerdhes – Ato që kanë aplikuar apo ato që kanë ardhur?

Gazetarja – Që janë pranuar.

Drejtoresha e çerdhes – Janë 56.

Gazetarja – Janë 56. Kapaciteti juaj sa është për të pritur?

Drejtoresha e çerdhes – Deri tek 110. Ato që janë të regjistruar kanë shtratin e tyre.

Gazetarja – Ka persona të regjistruar, edhe pse nuk janë banorë të lagjes nr 9?

Drejtoresha e çerdhes – Si, si?

Gazetarja – A ka fëmijë…?

Drejtoresha e çerdhes – Po, ka pasur raste, atyre që për efekt të vendeve të punës, që janë këtu në këtë zonë, ju ka interesuar për të bërë edhe këtu, edhe tek ajo zonë që janë.

Gazetara – A ka raste refuzimi?

Drejtoresha e çerdhes – Nga kush, nga pala?

Gazetarja – Nga ju, që po themi për mungesë krevati?

Drejtoresha e çerdhes – Jo, jo, jo!

Gazetarja – S’ka ëëë?

Drejtoresha e çerdhes – Jo, nuk ka pasur raste.

Gazetarja – Ok! Sepse unë në fakt kisha disa ankesa nga disa prindër të ndryshëm, që kanë ardhur për të regjistuar fëmijët e tyre dhe i kanë thënë që nuk kemi kapacitetin e mjaftueshëm, d.m.th…

Drejtoresha e çerdhes – Kur e kanë thënë këtë? Kush janë këta prindër? Se paraprakisht duhet të vinin tek unë njëherë, pastaj duhet të vinin tek ju, të ankoheshin!

Por si kjo nënë ka edhe të tjera, që kanë vështirësi në regjistrimin e fëmijëve të tyre në çerdhe apo kopshte.

Moderatorët e emisionit “Stop” thanë se çerdhet dhe shkollat private nuk mund të përballohen nga të gjitha familjet shqiptare, pasi jo të gjithë kanë gjendje të mirë ekonomike. Saimir Kodra dhe Gentian Zenelaj u shprehën se arsimi shtetëror duhet të ofrojë më shumë kushte për fëmijët./tvklan.al