Drejtori i komanduar i Policisë: Kërkojmë rishikimin e ligjit për bastet sportive

Shpërndaje







11:25 31/08/2022

Në kuadër të dëgjesës publike për rikthimin e basteve, drejtori i komanduar i Policisë së Shtetit, Tonin Vocaj kërkoi rishikimin e ligjit. Ai theksoi se kjo veprimtari është e ligjshme në vende të tjera, por shtoi se nuk duhet lejuar formalizimi i lojërave të fatit apo mini-kazinove.

Tonin Vocaj: Nisur nga sa më sipër sugjerojmë rishikimin e ligjit për lojërat e fatit në republikën e Shqipërisë, numër 75, datë 25. 10.02018 i ndryshuar, për formalizimin e basteve sportive online dhe nga fakti që në vende të tjera kjo veprimtari është e ligjshme. Mendojmë që formalizimi i sallave të lojërave të fatit, mini-kazinove etj, nuk duhet lejuar edhe si një faktor i nxitjes së kriminalitetit në përgjithësi dhe kriminaliteti te të rinjtë në veçanti. Veprimtaria hetimore dhe kontrolli i territorit nga strukturat e policisë është më i strukturuar dhe mundësia e sigurimit të provave për këtë veprimtari të fundit është më e strukturuar dhe më e mirë.

Mes të tjerash, drejtori i komanduar i Policisë, renditi edhe statistikat e operacioneve kundër lojërave të fatit prej vitin 2019 e deri në këtë pjesë të vitit 2022.

Tonin Vocaj: Në vitin 2019 janë evidentuar 286 vepra penale me 365 autorë të implikuar, nga të cilët janë arrestuar 18, 339 janë ndjekur në gjendje të lirë dhe 8 janë ndjekur me masa kërkimi. Gjatë vitit 2020 janë evidentuar 269 vepra penale, me 555 autorë të implikuar, nga të cilët 327 të arrestuar dhe të ndaluar, 218 të ndjekur në gjendje të lirë dhe 10 të ndjekur me masa kërkimi. Gjatë vitit 2021 janë evidentuar 422 vepra penale, zbuluar 418, me 589 autorë të implikuar, nga të cilët 276 janë arrestuar dhe ndaluar në flagrancë nga policia, 294 janë ndjekur në gjendje të lirë dhe 19 janë ndjekur me masa kërkimi. Vetëm gjatë kësaj periduhe të këtij viti janë evidentuar 274 vepra penale, janë zbuluar 270, me 461 autorë të implikuar, nga të cilët 195 që janë arrestuar dhe ndaluar, 295 që janë ndjekur në gjendje të lirë dhe 8 janë ndjekur me masa kërkimi.

Në bazë të informacioneve të grumbulluara për ushtrimin, organizimin e lojërave dhe basteve sportive, për vënien në dispozicion të lokaleve, fshehjen e të ardhurave dhe pastrimin e produkteve të veprës penale, ka referuar raste hetimesh proaktive dhe ka iniciuar operacione policore në shkallë vendi. Vetëm në vitin 2019 në kuadër të një procedimi proaktiv, u zbulua dhe u dokumentua aktiviteti kriminal në këtë fushë i një rrjeti të gjerë në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, Lezhë, Shkodër. Mbi bazën e provave të siguruara gjatë hetimit, u kërkuan dhe u siguruan vendimet e gjykatës së shkallës së parë në Tiranë, vendimi për kontrollin e lokaleve në Tiranë ku dyshohej se ushtrohej kjo veprimtari kriminale. Mbi këtë bazë, pas 7 muaj ehtime në vitin 2020, o organizua operacioni policor fati i lojërave në qarqet e mësipërme ku u përfshinë rreth 1500 forca policore. Operacioni solli arrestimin e 115 personave, 24 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë dhe 2 janë shpallur në kërkim. Gjatë operacionit u kontrolluan 486 lokale dhe ambiente që dyshohej se ushtrohej kjo veprimtari kriminale. Vetëm në këtë operacion u arrestuan 84 persona. Gjatë vitit 2021 janë zhvilluar 8 operacione policore kundër zhvillimit të lojërave të fatit në mënyrë të paligjshme kujanë evidentuar 40 autorë që kryejnë këtë veprimtari kriminale, nga të ciëlt 47 janë arrestuar, të tjerët janë ndjekur në gjendje të lirë dhe 1 është shpallur në kërkim.

Gjatë këtij viti janë zhvilluar 3 operacione policore kundër lojërave të fatit dhe konkretisht “Basti i fundit”, “Poker Face”, “Missed Call” nga të cilët 11 të arrestuar dhe 1 të ndjekur në gjendje të lirë./tvklan.al