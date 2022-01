FILE - Pfizer CEO Albert Bourla speaks during a ceremony in Thessaloniki, Greece, on Oct. 12, 2021. On Friday, Nov. 19, 2021, The Associated Press reported on stories circulating online incorrectly claiming that Myriam Bourla, the wife of Albert Bourla, had died from complications of the Pfizer COVID-19 vaccine. In fact, she had no such complications, and she was alive and well. (AP Photo/Giannis Papanikos, File)

Drejtori i Pfizer: Covid-19 do të vazhdojë të qarkullojë për shumë vite

21:40 17/01/2022

Albert Bourla thotë se vala aktuale e Covid-19 do të jetë e fundit pa kufizime

Shefi ekzekutiv i Pfizer, Albert Bourla, ka deklaruar se koronavirusi do të vazhdojë të qarkullojë për shumë vite në vijim, por se kjo valë aktuale do të jetë e fundit që do të çojë në kufizime.

I pyetur nga gazeta franceze ‘Le Figaro’ nëse varianti Omicron do të sillte fundin e pandemisë, Bourla tha se do të ishte e pamundur të parashikohej diçka e tillë pasi virusi pëson vazhdimisht mutacione.

Ai shtoi, megjithatë, se së shpejti njerëzit do t’i rikthehen jetës normale për shkak të testeve, vaksinave, dhe trajtimeve të reja. Bourla nënvizoi nga ana tjetër se vaksina e Covid është “e sigurt dhe efikase” për fëmijët.

Në të njëjtën kohë, Bourla paralajmëroi një investim prej 520 milionë eurosh në Francë gjatë pesë viteve të ardhshme, i cili do të përfshijë një bashkëpunim me kompaninë franceze Novasep për të zhvilluar një trajtim me pilula anti-Covid.

Klan News