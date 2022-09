Dritat i ndez, dashuri si bën? Qytetari: Çdo gjë jashtë

20:47 16/09/2022

Sot përkujtohet 80-vjetori i Konferencës së Pezës, e mbledhur në 16 Shtator 1942, me qëllim bashkimin e të gjitha forcave politike në një front të përbashkët kundër nazifashizmit.

Këto ditë po flitet gjithmonë e më shumë për kursimin e energjisë elektrike dhe rritjen e çmimit të saj. “Stop” pyeti qytetarët, sesi do ta kursejnë energjinë dhe a i ka marrë malli për kohën e qiriut.

Disa qytetarë thanë, se për shkak të problemeve me dritat, do të kthehen në kohën e romantizmit.

Gazetari: Me energjinë elektrike e kurseni apo jo?

Qytetari: Do kursejmë se ku t’i gjejmë lekët ne?

Gazetari: Na ka marrë malli për atë kohën që rrinim darkave në errësirë që ndiznim atë qiriun?

Qytetari: Me kandil, me vajgur, që e ndiznim atëherë. Rrinim darkave me kandil, ishim më mirë atëherë. Nuk kishim stres, ishim qetësi.

Gazetari: Ke dëgjuar besoj se do kemi krizë energjetike globale këtë dimër, apo jo?

Qytetari: Them se po! Kështu ka thënë ay i madhi.

Gazetari: Kurseni energji, nuk është se?

Qytetari: Po mundohemi ta kursejmë se është në dëmin tonë…

Gazetari: Nuk kursen fare energji?

Qytetari: i ndez fare. Hamë jashtë.

Gazetari: Dashuri si bën?

Qytetari: Jashtë, ore, çdo gjë jashtë./tvklan.al