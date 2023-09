Drogë në shkolla/ Lala: 350 nxënës gjimnazi me 1 oficer sigurie, masë e pamjaftueshme që duhet marrë seriozisht

Shpërndaje







22:14 14/09/2023

Zëvendësministrja e Arsimit, Nina Guga thotë se në shkolla të mesme dhe në 9-vjeçare po zbatohet projekti “Siguria në Shkolla dhe Oficerët e Sigurisë”.

Nga ana tjetër, gazetarja Klodiana Lala e ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan thotë se kryesisht në gjimnaze ka 1 oficer sigurie, gjë që është e pamjaftueshme për të kontrolluar nxënësit.

Saimir Kodra: Vetëm me oficerin e sigurisë nuk arrihet kjo punë. Një staf nuk është asgjë për kostot përballë kësaj lufte të madhe. Problemi më i madh është leja që është për lokale ngjitur me oborrin e shkollës. Jepja me vete fëmijës bukën. Pse nuk ka Gjermania, Italia lokale afër? Pse duhet të shpikni gjëra?

Nina Guga: Që nga viti 2018, ne kemi bërë një marrëveshje për projektin “Siguria në Shkolla dhe Oficerët e Sigurisë”, e kemi shpërndarë në 150 shkolla të mesme dhe në 79 shkolla 9-vjeçare. Oficerët e sigurisë janë individë, të cilët me një procedurë miratohen si kuota për t’u emëruar nga Ministria e Arsimit. Janë roje sigurie brenda shkollës dhe në perimetrin e shkollës. Ka edhe një njësi koordinuese, janë psikologët e shkollave, të cilët janë pjesë e këtij bashkëpunimi, janë edhe mjekët, të cilët bashkëpunojnë së bashku. Ata dinë dhe parandalojnë. Ne kemi disa të dhëna që i marrim nga raportimet e oficerëve të sigurisë, të cilët kanë detyrim për të raportuar.

Klodiana Lala: Nuk ka qenë një masë e mjaftueshme sepse kjo është një paketë që duhet marrë seriozisht. 1 shkollë ka vetëm 1 oficer sigurie, janë kryesisht të vendosur tek pjesa e tualeteve.

Blendi Fevziu: Sa nxënës ka mesatarisht një gjimnaz?

Nina Guga: Qemal Stafa ka 350 nxënës.

Klodiana Lala: Ndërsa roje ka 1 ose 2 roje. Oficeri, a ka mundësi që t’i monitorojë të gjithë? Duhet të nisë nga prindi, i cili duhet të kuptojë shqetësimin që ka fëmija, të bashkëpunosh dhe me psikologun në shkolla./tvklan.al