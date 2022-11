Drogë në arkat me banane, burg për 2 punonjësit e skanerit dhe administratorin e kompanisë

Shpërndaje







12:48 06/11/2022

Gjykata e Durrësit ka dhënë masat e sigurisë për tre të arrestuarit nga policia për ngarkesën e zbuluar prej 33.5 kg kokainë. Për dy punonjësit e portit me detyrë operator skaneri, Alban Naziraj dhe Artur Sevdaraj, gjykata vendosi burg me afat 45 ditë. E njëjta masë u dha edhe për administratorin e kompanisë që kishte porositur ngarkesën me banane, Petrit Demishaj.

Mbi të arrestuarit rëndojnë akuzat e “trafikimi i lëndëve narkorike” si dhe “falsifikim kompjuterik”. Masa e u zhvillua me dyer të mbyllura, ndërsa mësohet se të akuzuarit kanë përjashtuar veten nga çdo akuzë.

Lënda narkotike e cila vinte nga Ekuadori, u zbulua si rezultat i kontrollit me qen anti-drogë, ku shërbimet e policisë konstatuan në 2 arka bananesh, 31 pako të mbushura me lëndë të dyshuar narkotike kokainë, me peshë totale 33.5 kilogramë.

Më herët kontejneri i ishte nënshtruar skanimit, por operatorët skanerit, nuk mundën të konstatojnë drogën e fshehur në kontejner.

Nga hetimet dyshohet se punonjësit ulën fuqinë e pajisjes skanuese, pasi nuk u evidentua asnjë gjurmë të lëndës narkotike që fshihej në brendësi të kutive me banane.

Klan News