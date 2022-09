DSIK: Nuk janë sulmuar serverat me informacionet e klasifikuara

15:43 20/09/2022

22 sisteme kombëtare, të NATO-s dhe Bashkimit Europian të akredituara në vendin tonë që trajtojnë informacione të klasifikuara nuk janë prekur nga agresioni iranian i muajve të fundit. Garancinë e dha në Komisionin e Ligjeve, kreu i Drejtorisë së Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar, Dorian Tola.

“Nuk kemi të dhëna që ato janë sulmuar, pasi ruhen në servera lokalë”.

Sipas Tolës, publikimi i informacioneve të klasifikuara si konfidencial për disa ngjarje kriminale të ndodhura në Shqipëri, e deri tek të dhënat e administruara nga policia për atentate të mundshme nga grupi i hakerave “Home Land Justice” nuk kanë dalë nga rrjetet e sistemeve të klasifikuara.

“Informacionet e dala në media nuk janë informacione të dala nga rrjetet tona të klasifikuara, janë informacione që në mënyrë abuzive e të paligjshme janë përdorur në sisteme të paklasifikuara dhe kjo ka të bëjë me një përgjegjësi individuale”.

Për të forcuar sigurinë kibernetike, Ministria e Shtetit për Parlamentin e ftuar në Komisionin e Ligjeve, ku u diskutua drafti për informacionet e klasifikuara tha se qeveria ka gati një plan.

“Ky plan në këtë fazë është konfidencial. Një raport i plotë është dorëzuar në DASH, Komisionin Europian, NATO, dhe në momentin që do vijë edhe për buxhetin në parlamentin shqiptar, këto janë projekte madhore të cilat kanë të bëjnë me ngritjen e sistemeve të back up me dhoma, që normalisht do të kushtojë shumë.”

Të hënën grupi iranian i hakerave “Home Land Justice” publikoi disa materiale të marra nga posta elektronike dhe sistemet që kishte në përdorim ish-kreu i Policisë së Shtetit, Gledis Nano.

