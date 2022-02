Dua Lipa apo Ed Sheeran, kush është artisti më i dëgjuar në botë?

15:27 01/02/2022

Ed Sheeran është bërë artisti më dëgjuar në botë në radio, duke lënë kështu pas Dua Lipën dhe The Weeknd. Sipas platformës muzikore neto Viberate, rreth 24000 stacione radio në 150 vende vëzhguan për të mbledhur të dhënat.

U analizua se muzika pop ka qenë zhanri më i dëgjuar. Rreth 14 milionë shfaqje ishin të lidhura me muzikën pop, ndërsa rock mbeti si zhanri i dytë më i dëgjuar. The Weeknd siguroi vendin e tretë në listë, i ndjekur nga Queen me 2.9 milionë. Maroon 5 zbarkoi në vendin e pestë.

Bateristi i Queen, Roger Taylor tha për The Sun: “Merr shumë gëzim për faktin se ka ende shumë dashuri për ne. Më befason vazhdimisht.”

Frontmeni i grupit rock, Freddie Mercury ndërroi jetë në vitin 1991, por grupi vazhdoi të spikaste në industrinë e muzikës duke marrë shumë dashuri nga fansat./tvklan.al