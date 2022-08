Dua Lipa e preferuara e Mark Zuckerberg

Shpërndaje







21:00 17/08/2022

Gjigandi i rrjeteve sociale e cilëson yllin e popit si “mbretëresha e Shqipërisë”

Teksa shijon disa ditë pushimesh në jug të shqipërisë, Dua Lipa ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale disa foto ku duket mahnitëse dhe në formë, me mbishkrimin: “Vajza shqiptare në Shqipëri” .

Ky postim i këngëtares ka tërhequr edhe vëmendjen e Mark Zuckerberg.

“Dua Lipa mbretëresha e Shqipërisë”, shkruan Facebook në postin e këngëtares.

Kujtojmë se pak ditë më parë, në një postim të Duas para se të niste “Sunny Hill Festival” në Kosovë, artistja mori gjithashtu një koment nga faqa zyrtare e Facebook:

“Ajo është një 10 dhe ka një veshje të mrekullueshme”.

“Sunny Hill Festival” do të startojë së shpejti në Tiranë, ku ylli i muzikës botërore do të performojë së bashku me këngëtarë të tjerë të njohur, me performanca të mrekullueshme për mijëra fansa që do të jenë pjesë.

Klan News