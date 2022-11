Dua Lipa shfaqet mahnitëse brenda një jahti

15:06 02/11/2022

Ylli i “Future Nostalgia” në Zelandën e Re, ku do mbajë koncertin e radhës

Artistja me fame botërore Dua Lipa, është shfaqur me një kordon ari dhe me një veshje më ndryshe teksa është parë duke u relaksuar në mes të turneut të saj “Future Nostalgia” ku koncerti i saj i radhës është në Zelandën e Re.

Këngëtarja me origjinë shqiptare pati një shfaqje tepër të suksesshme në Mebourne të Australisë të dielën në mbrëmje, teksa biletat për këtë shfaqje u shitën shumë shpejt.

E teksa turneu botëror i Duas po vazhdon, ajo është shfaqur në Auckland të Zelandës së re ku pritet që të mbajë koncertin e radhës nga turneu i saj “Future Nostalgia”.

Këngëtarja 27-vjeçare ka vizituar ishullin Waiheke dhe ka shpërndarë disa fotografi në Instagram nga ky udhëtim teksa ka marrë disa ditë pushime para koncertit të radhës.

