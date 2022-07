Dua Lipa shfaqet plot stil në rrugët e Londrës

Shpërndaje







22:40 22/07/2022

26-vjeçarja dukej e jashtëzakonshme e veshur me një xhaketë me krahë të shkurtra portokalli dhe pantallona të zeza

Këngëtarja me famë botërore, Dua Lipa dukej e jashtëzakonshme teksa u fotografua në rrugët e Londrës , e veshur me një xhaketë me krahë të shkurtra në ngjyrë portokalli të ndezur me një pjesë të prerë në zonën e barkut, të cilën e kishte kombinuar me një palë pantallona të zeza të lirshme.

Me flokët e hedhura supeve, Dua i shtoi pamjes së saj një palë vathë të mëdhej portokalli dhe një sërë unazash ari në duar. 26-vjeçarja mbante një çantë të madhe të zezë dhe një palë syze dielli.

Ylli i popit do të mbajë disa koncerte në Mbretërinë e Bashkuar gjatë muajit të ardhshëm, duke nisur në Londër dhe më pas për të udhëtuar në pjesën tjetër të Europës.

Klan News