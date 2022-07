Dua Lipa shkëlqen edhe në pasarelë

22:20 08/07/2022

Sfilatë me veshjet e Balenciaga-s në Paris

Krahas muzikës, Dua Lipa po rezulton e suksesshme edhe në pasarelë.

Pas sfilatës së Versaçes vitin e kaluar në Milano, ylli i muzikës Pop me origjinë shqiptare sfiloi këtë javë në Paris për markën e famshme Balenciaga. Ajo prezantoi një fustan të verdhë që varej vetëm një njërin sup, me një shirit të gjatë në anën tjetër e doreza të gjata të zeza.

Përmes një komenti në Tuiter, 26-vjeçarja shprehu entuziazmin duke thënë se ndihej e nderuar që ishte pjesë e kësaj sfilate. Veshja ishte pjesë e koleksionit Vjeshtë/Dimër 2022, për të cilin sfiluan edhe yje të tjerë të ekranit si Kim Kardashian, Nikol Kidman, Bela Hadid e Naomi Kembëll.

