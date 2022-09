Dua Lipa shkëlqen në Paris

Shpërndaje







19:31 06/09/2022

27-vjeçarja dukej e jashtëzakonshme teksa darkoi me mikeshat e saj në një restorant në Paris

Këngëtarja me famë botërore, Dua Lipa është shfaqur plot stil dhe elegancë, teksa darkoi së bashku me mikeshat e saj, në një nga restorantet luksoze të Parisit.

Dua dukej mjaft tërheqëse teksa mbante veshur një fustan të zi me rripa, saten, e stiluar me rrudha në pjesën e barkut, me një lule të madhe lejla.

27-vjeçarja e kompletoi lukun e saj me flokët e kapura topuz, teksa i binin mbi sy balluket e çrregullta, ndërsa për makeup këngëtarja kishte përdorur tone natyrale, duke theksuar sytë me një penel blu.

Në një video të postuar nga vetë Dua në ‘Instagram’, këngëtarja duket se e ka shijuar në maksimum mbrëmjen, teksa shfaqet mjaft energjike duke kërcyer së bashku me miqtë e saj.

Kujtojmë se së shpejti artistja me origjinë shqiptare pritet të rinisë turneun e saj “Future Nostalgia” me koncerte në disa vende të botës, ndërsa në Nëntor, pritet të rikthehet në Shqipëri.

Klan News